Continuano i controlli della Polizia Municipale di Firenze per il rispetto dell’ordinanza che prevede la cessazione della vendita di alcolici alle 21. Ieri sera una pattuglia ha sorpreso, alle 21.25, il titolare di un minimarket in centro mentre vendeva una bottiglia di vino ad una 22enne americana. Per l’uomo è scattato un verbale da 1.000 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

