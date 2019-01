Via delle Cave di Monteripaldi chiusa per lavori urgenti Publiacqua

Dalle 21.30 di questa sera via delle Cave di Monteripaldi sarà chiusa per consentire i lavori urgenti a seguito della rottura di una tubatura della rete idrica. Il provvedimento, in corrispondenza dell’intersezione con via delle Cinque Vie e via del Ponte a Iozzi, rimarrà in vigore fino al termine della riparazione a cura di Publiacqua. Per consentire l'uscita dal centro abitato di Cascine del Riccio verrà riaperta parte del cantiere che consente il collegamento con la variante della via delle Cinque Vie. In alternativa è possibile utilizzare via del Ponte a Iozzi verso via di Lanciola in direzione di Impruneta. Prevista la collocazione dell’adeguata segnaletica. Ataf garantirà l'effettuazione delle ultime corse serali con mezzi adeguati alla viabilità alternativa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

