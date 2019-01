Al teatro di Vinci Alice apre la stagione del Piccolo genio

Finalmente è l’ora di Piccolo genio, rassegna teatrale per il pubblico dei ragazzi e delle loro famiglie, che si svolge nel Teatro di Vinci.

Domani, domenica 20 gennaio,il primo dei quattro appuntamenti in cartellone: si comincia con la compagnia Centrale dell’arte che presenta Alice nel paese delle meraviglie, adattamento e regia di Teo Paoli, con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti, Viviana Ferruzzi, Teo Paoli e (in video) Giulio Paoli. Adatto a bambini dai 5 ai 13 anni.

L’aspetto onirico del racconto di Carroll viene evidenziato seguendone i repentini cambi di situazione, senza trascurare i percorsi mentali ai limiti dell’assurdo.

La scenografia si evolve in continuazione dialogando con il video attraverso giochi di ombre e trasparenze. La storia di Alice si snoda immersa in un’atmosfera sonora rarefatta e suggestiva, punteggiata da canzoni che si materializzano inaspettatamente come addensamenti di pensiero.

In accordo con la narrazione di Carroll, la trama trova senso nella capacità infantile di varcare, senza soluzione di continuità, il confine fra reale e immaginario.

Al termine della performance due singolarissimi personaggi, il professor Leonardo Trovagenius, alter ego del grande Genio Leonardo, e la sua aiutante la professoressa Sottuttio, scienziati divertenti e un po' matti, proporranno ai bambini giochi ed esperimenti ludo-scientifici, per scoprire il “Piccolo genio” che c'è in ogni bambino.

Si prosegue domenica 27 con Le avventure di Pulcino di Agpt-Teatro Pirata, il 3 febbraio sarà la volta di Buono come il lupo, una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro, di Renzo Boldrini con Tommaso Novi, ex Gatti Mèzzi, e Tommaso Taddei, infine domenica 10 febbraio Pimpa Cappuccetto Rosso di Teatro Stabile di Genova.

Piccolo genio è una rassegna promossa dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, insieme con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e il comune di Vinci con il sostegno di Unicoop Firenze.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro per il singolo evento, 15 euro per l'abbonamento. Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo o 13 per l'abbonamento.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso Giallo Mare Minimal Teatro, via P.Veronese 10 a Empoli.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285

Email: ufficioturistico@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro

tel. 0571 81629 – 83758 email: info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

