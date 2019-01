Area di crisi a Massa-Carrara, a breve incontro sugli incentivi

La Camera di commercio di Massa-Carrara ospiterà giovedì 31 gennaio un incontro sugli incentivi nazionali e regionali disponibili per il rilancio produttivo dell'area di crisi apuana. E' stato infatti pubblicato nelle settimane scorso l'avviso sul sito del Mise per l'accesso ai finanziamenti per i progetti di reindustrializzazione e dalle ore 12.00 del 15 febbraio sarà possibile presentare le domande.

I lavori si terranno nella sede di piazza 2 giugno, 16, a Carrara, ed avranno inizio alle ore 14.30 con la registrazione dei partecipanti.

Dopo i saluti del presidente camerale, Dino Sodini, e del consigliere del presidente della Regione per il lavoro, Gianfranco Simoncini, via alle relazioni: sulle modalità di accesso ai benefici della legge 181, a cura di Invitalia, e sugli incentivi regionali, con tecnici dei settori politiche del lavoro, del sostegno alle imprese e della formazione.

Sempre presso la Camera di commercio, è già in calendario per il 5 febbraio un ulteriore appuntamento di carattere operativo dove le imprese avranno l'opportunità di incontrare "one to one"i consulenti di Invitalia per l'analisi diretta di possibili progetti di investimento.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

