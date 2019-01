Autovelox di San Pierino, la soluzione è alzare il limite: l'esito del sondaggio di gonews.it

Il sondaggio appena concluso indetto da gonews.it, ha invitato i lettori a esprimere un parere sull'autovelox di San Pierino e a chiedere la soluzione per chiudere definitivamente la questione. Questa la domanda: "Autovelox delle polemiche a Fucecchio, alzare il limite di velocità è la soluzione?"

Incontri, scontri, polemiche: tutto è nato dall'autovelox della discordia, quello di San Pierino a Fucecchio. Salito agli onori della cronaca per il numero considerato da molti esorbitante di multe comminate, il rilevatore di velocità posto sulla SR 436 e autorizzato già nel 2009, ha 'multato' gli automobilisti che procedevano a una media oraria oltre i 50 chilometri orari, non risparmiando quelli che viaggiavano tra i 51 e i 52 km/h.

La Lega Empolese Valdelsa ha organizzato incontri al mercato e gazebo, e con petizione popolare ha bocciato il limite di velocità su cui è stato tarato l'autovelox, considerato troppo basso e chiedendo di portarlo a 60km/h.

L'autovelox si trova sulla Sanminiatese, Strada Regionale, ma è di proprietà della Città Metropolitana. Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha tentato di evitare la rimozione del rilevatore, perché "non ci sono dubbi sulla presenza della struttura", ha dichiarato in un incontro con i cittadini e ha riconsiderato il limite a 50 km/h considerato troppo basso.

Lo scorso 18 gennaio, poi, considerati gli accertamenti sulla procedura amministrativa da parte degli enti preposti, il primo cittadino di Fucecchio Alessio Spinelli ha chiesto lo spegnimento provvisorio del rilevatore di velocità situato nei pressi della frazione di San Pierino, sulla Strada Regionale 436. La richiesta è stata motivata da un necessario approfondimento circa la completezza e la correttezza degli atti che hanno istituito il limite di velocità a 50 km/h, è stata accolta dal comando di polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa che ha provveduto alla disattivazione dello strumento.

Ecco dunque le vostre risposte:

Sì, 50 km/h sono pochi ha vinto con una percentuale del 71,61% a fronte del No, ne va in ballo la sicurezza con il 28.39%; di pari passo con la decisione della sospensione per valutare l'aumento del limite richiesta a gran voce da molte parti.

