Domani codice giallo per rischio neve. Lo stabilisce il nuovo bollettino del Cfr (Centro funzionale regionale) per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). L'allerta scatterà alla mezzanotte e si concluderà, 24 ore dopo, alla mezzanotte di mercoledì 23 gennaio.

Previsione fino alle 24 di domani (fonte Cfr, Centro funzionale regionale):

circolazione depressionaria sul Tirreno meridionale pilota correnti umide sulla nostra regione con deboli precipitazioni. Domani, martedì minimo depressionario in ulteriore avvicinamento.

NEVE: oggi, lunedì, deboli nevicate dal tardo pomeriggio a quote collinari (300-500 metri) sulle zone centro meridionali e a quote inferiori sull'Alto Mugello. Accumuli massimi fino a 10 cm in MONTAGNA (600-1000 metri) e fino a 2 cm in COLLINA (intorno ai 500 metri); in alta Val Tiberina, Casentino e Alto Mugello possibili accumuli fino a 5 cm in COLLINA (intorno a 200-400 metri). Domani, martedì, in particolare dal pomeriggio neve a quote collinari (200-400 metri) su gran parte della Toscana (zone interne). Accumuli fino a 10-20 cm a quote collinari su Amiata, Colline Metallifere, Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina; sulle altre colline in genere accumuli intorno ai 2 cm. Possibili nevicate anche a quote di pianura (<200 metri) ma senza accumuli.

Descrizione degli scenari di evento previsti (fonte Cfr):

sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Sono possibili temporanei problemi alla circolazione stradale con interruzioni localizzate della viabilità, ritardi nei collegamenti terrestri, ferroviari ed aerei. Sono possibili localizzati problemi alle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanei blackout elettrici e telefonici. Sono possibili occasionali cadute di rami e rotture di alberi.

Per informazioni:

http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71

http://www.regione.toscana.it/allertameteo