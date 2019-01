A Le Murate presentazione del libro 'Montelupo, dove la ceramica si fa storia'

Martedì 22 gennaio alle 18, Le Murate, Firenze, Nardini editore e Museo della ceramica di Montelupo con il Caffè Letterario Le Murate, presentano ‘Montelupo, dove la ceramica si fa storia”. Riccardo Gatteschi tesse la trama delle vicende di lungo periodo che hanno contribuito a plasmare la Montelupo attuale, la città della Ceramica. Ci ricorda come la storia di questo centro del Valdarno contenga non poca parte della storia della Toscana e come essa sia esemplificativa delle vicende plurisecolari che ebbero per teatro l’area fiorentina. Non manca nel libro un largo spazio dedicato all'arte della ceramica, la principale e più nota attività economica esercitata in loco fino a oggi, e non mancano i suoi protagonisti, quei vasai che portarono anche la loro attività, oltre che i loro prodotti, nei luoghi più lontani dell’Europa e del Nuovo Mondo. Una storia che affascina, documentata da una ricerca accurata e da un vero amore per l'arte la cui storia e la cui produzione sono esposte nella splendida raccolta del Museo della Ceramica.

Tutte le notizie di Firenze