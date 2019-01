Via Francigena, interventi di riqualificazione a Fucecchio

Continuano nel territorio del Comune di Fucecchio gli interventi di riqualificazione per la valorizzazione dell’antico tracciato della Via Francigena. Il prossimo intervento riguarderà il completo rifacimento del selciato in pietra dell’antico Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano. Il ponte, utilizzato già agli inizi del 1400 dalla Repubblica di Firenze come chiusa per regolare il deflusso delle acque del Padule di Fucecchio, è un monumento di particolare pregio situato sull’antico percorso della Via Francigena ed è attraversato da centinaia di pellegrini ogni anno.

I lavori per il rifacimento della pavimentazione comporteranno la chiusura al transito veicolare dal 24 gennaio al 22 febbraio. Sul ponte, a fianco del cantiere, sarà però creato un corridoio per consentire ai pedoni di attraversare da una sponda all’altra del canale Usciana.

Il transito veicolare diretto al centro abitato di Ponte a Cappiano potrà, invece, utilizzare la circonvallazione attraverso la Strada Provinciale 11 e Via della Palagina.

“Comprendiamo che questi lavori possono creare qualche disagio ai residenti – spiega il sindaco Alessio Spinelli - ma si tratta di un intervento al quale teniamo molto perché è fondamentale per il progetto di valorizzazione della Via Francigena, un programma del quale il Comune di Fucecchio è assoluto protagonista tanto da essere stato scelto come uno dei quattro comuni capofila della Toscana, insieme a Siena, Lucca e Pontremoli-Massa”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

