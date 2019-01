Insieme per l'Alzheimer, incontro con la cittadinanza al teatro 'Ammirato'

Il Comune di Montaione, in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino ha aderito ad una campagna di

sensibilizzazione verso l’Alzheimer e le demenze senili rivolti a tutta la comunità denominata “Insieme per l'Alzheimer” che prevede un nutrito programma di eventi. Il programma rientra nel progetto "Inclusione Sociale" di AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Alla realizzazione degli eventi hanno collaborato i comuni di Castelfiorentino e Montaione, il Museo BeGo, la Fondazione Teatro del Popolo, la RSA Villa Serena e l'AIMA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, con le sezioni di Empoli e Firenze.

Tra le iniziative proposte a Montaione il giorno mercoledì 23 alle ore 21.30, nel Teatro Scipione Ammirato, si terrà un incontro con la cittadinanza dal titolo "Mantenersi in forma" dove esperti di AIMA parleranno di come sia possibile "Mantenersi in forma" nell'invecchiamento, da un punto di vista fisico e intellettivo, seguendo stili di vita appropriati.

In apertura, verrà proiettato il cortometraggio "Come la prima volta" di Emanuela Mascherini, che presenta relazioni ed emozioni sul tema dell'Alzheimer. Il corto ha ricevuto prestigiosi premi ed è in selezione in numerosi festival. La cittadinanza è invitata. Qui il programma.

Fonte: Comune di Montaione

Tutte le notizie di Montaione