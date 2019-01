Spacciavano tra Nord Europa e Toscana: 14 arresti

14 arresti, 520 kg di marijuana e 18 Kg di cocaina sequestrati, 17 episodi di importazioni riscostruiti: è questo il bilancio dell’operazione denominata “BUSLIJNEN” (“autobus di linea” in lingua olandese), condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Firenze che hanno anche eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 11 soggetti indagati (3 dei quali erano stati già arrestati in flagranza di reato nel corso dell’indagine).

I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, convocata per le ore 11.30 presso la Procura della Repubblica di Firenze.

Fonte: Guardia di Finanza di Firenze

