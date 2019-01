Casa della Salute Morgagni, crescono i servizi: i dati dell'ultimo anno

La Casa della Salute (CdS) “Morgagni”, inaugurata lo scorso marzo, dopo una consistente ristrutturazione, oggi rappresenta il centro di riferimento per i cittadini del Quartiere 5 con il suo punto prelievi di accesso quotidiano, l’assistenza socio-sanitaria, la specialistica ambulatoriale e radiodiagnostica e le attività amministrative. Dalla fine dell’anno sono cresciute le offerte per i cittadini.

E’ infatti stato incrementato il servizio ecografico, quello radiologico, l’ambulatorio oculistico e quello ostetrico, le aperture del centro CUP e realizzati percorsi di prenotazione diretta per i Medici di Famiglia. A breve apriranno nuovi ambulatori: quello proctologico e di salute mentale adulti e l’attivazione del centro consulenza Giovani.

“È una buona notizia la crescita della Casa della Salute Morgagni - ha detto l’assessore comunale alla Salute Sara Funaro - che arriva ad offrire più servizi ai cittadini del quartiere 5 per i quali è un punto di riferimento importante per la loro salute. Avere in città luoghi come questo, ovvero presidi sanitari che offrono assistenza sociosanitaria e prestazioni mediche vicino a casa, è un valore aggiunto. Sono posti estremamente utili soprattutto per i nostri anziani del quartiere che così possono andarci anche da soli, senza allontanarsi troppo dalla zona di residenza. Grazie alla sinergia tra Regione, Azienda sanitaria e Sds di Firenze per l’implementazione dei servizi e per continuare a credere e investire con convinzione nei presidi cittadini che sono un segno di grande attenzione verso i cittadini e i loro bisogni”.

“Le Case della Salute sono un elemento cardine del Sistema Sanitario – aggiunge l’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi–, sul quale la Regione Toscana punta molto. Sono il luogo dove il cittadino deve trovare un riferimento per tutte le sue problematiche, perché sono presenti tutte le risorse necessarie per avere una risposta in un unico accesso. Ciò grazie alla presenza di operatori sanitari, quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, infermieri, altri professionisti sanitari, oltre a personale sociale e amministrativo. Sono il luogo dove può essere presa in carico la cronicità in modo coordinato e integrato, ma anche la sede ideale per gli interventi di prevenzione e promozione della salute e orientamento al corretto utilizzo dei servizi. Per questo motivo iniziative di potenziamento delle Case della Salute come questa ci stanno particolarmente a cuore”.

Il servizio di ecografia internistica addominale ora si svolge con cinque sedute settimanali in più, per un totale di 25 ore alla settimana. Complessivamente la radiologia produce mediamente circa 400/500 radiografie e 50/60 ecografie al mese; con l’attivazione del progetto “abbattimento liste di attesa” le ecografie settimanali ammontano a 80 (320 prestazioni mensili), mentre il numero di RX ha subito un incremento di circa il 30%. Inoltre da fine 2018 è stata inserita una seduta settimanale di ecografia vascolare per una durata di 4 ore, oltre ad aver implementato l’ambulatorio di Campimetria in ambito oculistico portandolo a 5 giorni la settimana. Infine è stato avviato il progetto obiettivo per facilitare le prenotazioni di ecografie addominali ed i percorsi di accessi alla radiologia per i Medici di Famiglia presenti nella CdS; tale progettualità sarà estesa alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft) di riferimento della CdS Morgagni.

Dal mese di gennaio 2019 è stata incrementata l’apertura pomeridiana del servizio del front office (CUP) prenotazioni in Viale Morgagni 33:martedì dalle 14,30 alle 17,30 con l’obiettivo di aumentare il servizio di presa in carico in conformità con la normativa della Regione Toscana. Pertanto l’orario di servizio del CUP per prenotazioni di visite ed esami è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30- martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. All’interno della CdS è presente anche un totem per prenotazioni mediante chat video con la relativa stampa. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.30.

Dal prossimo febbraio l’ambulatorio ostetrico per la gravidanza a basso rischio ogni settimana sarà operativo con più attività: 1 seduta di ambulatorio per la gravidanza a basso rischio, 2 sedute di ambulatorio di citologia vaginale, 1 seduta di ambulatorio puerperale. E’ in previsione l’attivazione del Centro consulenza giovani. Sempre dal prossimo mese di febbraio sarà avviato l’ambulatorio proctologico e quello della salute mentale adulti per le attività programmate.

Casa della Salute Morgagni: la struttura

La Casa della Salute si trova a Firenze in viale Morgagni n. 33 ed eroga servizi dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19.30 ed il sabato dalle 7 alle 13.30.

La superficie approssimativa su cui si estende è di 2.650 m2 .

La struttura è dotata di rampa esterna per accesso barelle e carrozzine, oltre due ascensori, uno solo per persone, l’altro anche per barelle. La destinazione d’uso dei locali è la seguente: al piano terra è collocata l’area accoglienza, il punto prelievi e tele spirometria, il front-office amministrativo e gli uffici; mentre al primo piano si trova l’ambulatorio di radiodiagnostica (Rx ed Ecografie), gli studi MMG/PdF, il poliambulatorio specialistico (cardiologia e tele cardiografia, ecografia vascolare, fisiatria, geriatria, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia), l’ambulatorio Campimetria, ambulatorio STP. Al secondo piano si trova il poliambulatorio specialistico di allergologia, chirurgia, dermatologia, fisiatria, dietetica, l’attività infermieristica territoriale e ambulatoriale, il consultorio familiare, l’ambulatorio di odontoiatria, le attività sanitarie di comunità.

Gli operatori: in 118 lavorano nella struttura per 1500 accessi giornalieri

Nella struttura svolgono l’attività lavorativa 118 operatori 47 Medici di cui 5 MMG, 1 Coordinatore Infermieristico, 2 ostetriche, 29Infermieri, 1 collaboratore amministrativo esperto, 12amministrativi, 9 OSS, 2 tecnici sanitari di radiologia medica, 2operatori tecnico assistenziali, 4portieri, 2 ausiliari, 1 dietista, 1igienista dentale, 2 ortottiste e vengono erogate una media di oltre 1200 prestazioni giornaliere per 1500 accessi quotidiani.

La struttura è coordinata dal dottorLorenzo Baggiani nell’ambito della SDS di Firenze di cui è direttore Marco Nerattini.

Un anno di attività

· Punto prelievi con accesso quotidiano medio di circa 170persone per un totale di prestazioni annue pari a 13.481prelievi domiciliari e 46.630prelievi ambulatoriali;

· Front-office amministrativo su cinque giorni la settimana con apertura anche il giovedì pomeriggio, eroga 72.861prestazioni l’anno;

· Proiezione consultoriale conattività ostetrica e ginecologica da lunedì al sabato, erogate 1.435 visite ostetrico ginecologiche, 864libretti di gravidanza consegnati, prese in carico 98 puerpere ed eseguiti 914 PAP TEST;

· Poliambulatorio specialisticoin cui sono presenti le seguenti branche specialistiche:allergologia, cardiologia, dermatologia, dietetica, fisiatria, geriatria, neurologia, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ortopedia, oculistica, urologia, 44.671 prestazioni erogate;

· Servizio di assistenza infermieristica territoriale con una media mensile di 279pazienti domiciliari presi in carico e circa 42 pazienti mensili assistiti in ambulatorio infermieristico, 375 ECG telematici effettuati, 51.446prestazioni totali annue;

· Dietetica professionale: 184visite erogate ;

· Attività Sanitaria di Comunità: autorizzazioni con6.200 prestazioni annue, riferimento per 76 MMG e 14PdF, gestione di 3 postazioni di CA, Presidi Piagge e Giuliani, gestione rapporti con 7 RSA

· Radiodiagnostica: 3.212radiografie e 91 ecografie

· Ambulatorio STP 1560 visite annue

· 15 ore settimanali (dato aggiornato allo stato attuale) di attività di MMG/PdF (5 MMG).

