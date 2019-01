Connazionale muore in ospedale, la comunità senegalese protesta e chiede l'estumulazione: "Nessuno è stato avvertito"

La comunità senegalese denuncia la "violazione dei diritti umani" per la morte di Gora Thiam, 59enne del Senegal, residente a Livorno da 28 anni e con regolare permesso di soggiorno. L'uomo è morto il 15 gennaio dopo essere stato ricoverato per circa 5 mesi nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Livorno. Secondo la ricostruzione del presidente della comunità Mbaye Diop "nessuno dall’ospedale ha avvertito del decesso i familiari, né la comunità senegalese, né il consolato senegalese di Livorno". Per questo motivo un centinaio di connazionali si sono recati questa mattina nell’atrio dell’ospedale per manifestare la loro rabbia.

Il 59enne è stato seppellito al cimitero dei Lupi dopo quattro giorni dalla morte, venerdì 19 gennaio. Gli amici avrebbero saputo della notizia solo domenica, dopo aver ripetutamente chiesto delle condizioni dell'uomo. Adesso la comunità senegalese chiede che la salma sia estumulata in quanto Thiam sarebbe musulmano. "Ha i suoi diritti - spiega Diop - tra cui quello di decidere come essere sepolto e noi vogliamo che siano rispettati"

Dall'Ausl Toscana Nord Ovest si fa sapere che "come previsto dalle procedure in questi casi, il personale del reparto ha chiamato, come si potrà evidenziare a seguito di riscontri tecnici, i numeri segnalati dal paziente in cartelle clinica che sono gli unici autorizzati ad essere informati sulla sua situazione clinica. Dai due cellulari indicati dal paziente non è però arrivata alcuna risposta nonostante sia stato lasciato anche un messaggio nella segreteria telefonica. La salma, come avviene in caso di decessi ospedalieri, è stata successivamente trasferita alla morgue. Qui vi è rimasta per le 48 ore indicate per la presentazione dei familiari. Trascorso senza esito questo tempo è stato successivamente contattato il servizio di polizia mortuaria per il trasferimento al cimitero comunale".

Il direttore dell'ospedale, che ha incontrato i rappresentanti della comunità senegalese, ha annunciato che sarà aperta un'indagine interna per accertare che tutto si sia svolto secondo le procedure.

