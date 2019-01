Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto, 45 persone ospitate in Toscana

Per gli ospiti del Cara Toscana e Umbria sono le prossime mete. Oggi, giovedì 24 gennaio, sono in partenza due pullman per il trasferimento dei migranti di Castelnuovo di Porto, per la precisione si tratta di sessanta persone.

Quindici di queste andranno nelle strutture di accoglienza in Umbria, mentre in quarantacinque viaggeranno alla volta della Toscana. Le operazioni di trasferimento si stanno svolgendo senza problemi o criticità per il momento. Nella giornata di domani cinquanta persone andranno in Piemonte mentre novanta andranno in Emilia Romagna e Lombardia a partire da sabato 26 gennaio. Non sono arrivate indicazioni invece per i restanti duecento, ancora in attesa di notizie a Castelnuovo di Porto.

Il Cara è un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (da qui l'acronimo), ovvero un tipo di struttura gestita direttamente dal ministero dell’Interno attraverso le prefetture. Si tratta di una struttura a metà tra lo Sprar e il Cas, altre due sigle che indicano la prima il circuito della seconda accoglienza, mentre la seconda i centri di emergenza. Il recente decreto sicurezza ha avuto effetto anche sulla struttura di Castelnuovo di Porto, un comune che si trova non lontano da Roma.

"Mi ero impegnato a chiudere le megastrutture dell'accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, e lo stiamo facendo" sono state le parole del ministro dell'interno Matteo Salvini a proposito della chiusura del Cara.

Le dichiarazioni del leader leghista sono state solo la punta dell'iceberg di un'ondata di indignazione, proveniente soprattutto dal centrosinistra, che ha sommerso i social. C'è addirittura chi ha parlato di deportazione, mentre una deputata di LeU per protesta si è fermata davanti a uno dei pullman che portavano via i migranti da Castelnuovo di Porto. Riccardo Travaglini, sindaco castelnuovese, ha dichiarato di voler ospitare qualche richiedente asilo nella propria abitazione.

Per quanto concerne la Toscana, ancora non sono state rese note le strutture che ospiteranno le quarantacinque persone in arrivo dal Lazio.

