Consegnate alla Pergola le prime 350 guide sui luoghi del Codice Rustici

Fondazione CR Firenze ha consegnato questa mattina al Teatro della Pergola agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Alberti-Dante’, le prime 350 copie della guida ‘Firenze 1450-Firenze che illustra i luoghi raffigurati nel Codice Rustici (1448-1453), uno dei manoscritti più preziosi al mondo, che documenta con testi e disegni la Firenze della metà del Quattrocento. L’agile volumetto, edito da Leo S. Olschki che nel 2015 ha prodotto una raffinata edizione critica del codice conservato nella Biblioteca del Seminario Arcivescovile Maggiore di Firenze, sarà donato complessivamente in 10 mila copie agli studenti e ai docenti delle classi quarte degli istituti superiori secondari fiorentini.

La pubblicazione, di 128 pagine, è stata presentata dalle curatrici Cristina Acidini e Elena Gurrieri e dalla Vice Presidente della Fondazione CR Firenze Donatella Carmi: L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Nel libro sono riportati i disegni di alcuni dei monumenti più famosi della città, disegnati a penna e ad acquarello dall’ autore, l’orafo Marco Rustici, affiancati alle foto di come è l’edificio oggi, così da favorire un confronto col passato.

‘’Questa pubblicazione ha un importante obiettivo – ha affermato Donatella Carmi, vicepresidente Fondazione CR Firenze – che è quello di favorire una maggiore conoscenza di questo prezioso codice stimolando la curiosità dei più giovani. Vogliamo che le nuove generazioni siano partecipi del loro territorio e ne possano apprezzare la storia e la bellezza attraverso il confronto fra gli schizzi dell’orafo fiorentino e le immagini della Firenze attuale. La Fondazione continua a puntare sui giovani perché sono loro il futuro”.

Fonte: Ufficio Stampa

