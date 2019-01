Neve sul Montalbano, la Vab di Capraia e Limite in azione

Oltre che nel resto della Toscana, la neve si è fatta sentire anche nel territorio comunale di Capraia e Limite, per questo è entrata in azione la Vab locale. Nella serata di mercoledì 23 gennaio e per lunga parte della notte i volontari hanno aiutato a liberare le strade dalla neve e a cospargerle di sale.

Due veicoli spargisale e spalaneve hanno garantito la percorribilità delle strade collinari, imbiancate dalla neve. Grazie a questo intervento la situazione è tornata a essere tranquilla, soprattutto nella frazione di Castra e sul Montalbano, nei pressi del Pinone. Prevenire è meglio che curare, e infatti la Vab aveva già salato le strade, quindi per ora il tutto è nella norma.

Tutte le notizie di Capraia e Limite