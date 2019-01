Neve in Toscana, disagi per i mezzi pesanti: gli interventi dei vigili del fuoco

Sta creando ancora disagi la neve in Toscana. Nella notte appena trascorsa sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere dei mezzi pesanti rimasti bloccati.

Sta creando ancora disagi la neve in Toscana. Nella notte appena trascorsa sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere dei mezzi pesanti rimasti bloccati. Nel senese i vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 19.30 alle ore 01.30 per il recupero di autoarticolati rimasti bloccati sulla SP 478 presso Radicofani e a Castiglione d'Orcia.

I vigili del Fuoco di Grosseto e del distaccamento di Follonica sono invece intervenuti nella tarda serata di ieri, per soccorrere un autoarticolato rimasto bloccato in una salita sulla SP 5 delle Galleraie, tra la frazione di Travale e Montieri. Il mezzo impediva la circolazione agli altri veicoli e nonostante avesse montato le catene non riusciva a ripartire a causa del fondo scivoloso.

Sul posto anche una squadra della VAB, dedicata alle emergenze per il maltempo. La squadra ha provveduto alla rimozione del mezzo, mettendolo in condizione di raggiungere un’area sicura fuori dalla sede stradale, consentendo così la riapertura della Provinciale delle Galleraie. Sul posto era presente il sindaco di Montieri, che ha seguito le operazioni fino alla sua conclusione e terminate intorno alle 1,30 di questa notte.

