Rilancio del volterrano, Buselli: "Siamo ancora in attesa"

Il Comune di Volterra sposa con forza l'iniziativa della Cgil zonale, tesa a chiedere l'attuazione del Protocollo di Intesa per il rilancio del volterrano e della Val di Cecina siglato fra i Comuni della zona e la Regione Toscana ormai da mesi.

«Siamo ancora in attesa, da parte della Regione Toscana, della convocazione da noi sollecitata a più riprese – dichiara il sindaco Marco Buselli - per andare a declinare concretamente gli aspetti operativi del protocollo, nei vari settori presi in considerazione dallo stesso. Sanità, cultura, viabilità, sviluppo economico e contrasto allo spopolamento, sono questioni che non possono più aspettare.

Bisogna entrare nel merito e far decollare specifici accordi di programma, con la definizione chiara delle risorse da destinare ad ogni singolo obiettivo strategico, assieme ad un cronoprogramma per la realizzazione dello stesso. Con gli altri Comuni, la volontà di andare a concretizzare gli obiettivi definiti nel protocollo, è massima ed è stata ribadita nel recente incontro congiunto di Volterra, convocato a seguito della richiesta di confronto da parte della Cgil» conclude il primo cittadino.

Fonte: Comune di Volterra Ufficio Stampa

