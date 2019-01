Mercato di Vallebona, nuovo progetto con allargamento: soddisfatte le parti

Il mercato ambulante del sabato in Vallebona, quello che si svolge nel periodo estivo, torna all’antico con un progetto di riqualificazione molto atteso dagli operatori che prevede l’allargamento anche in via Ferrucci. Questo il risultato di un incontro avuto in Comune con l’assessore Gianni Baruffa ed i rappresentanti degli ambulanti. “Siamo soddisfatti di questo risultato – spiega il coordinatore Confesercenti Volterra Claudio Del Sarto, presente all’incontro insieme agli operatori Fabrizio Calamassi e Alfio Vannozzi – frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Baruffa. Si tratta di una richiesta che gli operatori avevano formulato da tempo per rilanciare il mercato nel periodo estivo quando da piazza dei Priori si sposta in Vallebona. Il riordino a questo punto passa anche per una nuova graduatoria, per l’assegnazione dei posteggi, che terrà conto della presenza e dell’anzianità dei titolari”. Ma le novità non sono finite. Ancora Del Sarto. “Grazie ai soldi incassati dalla tassa di soggiorno – conclude Del Sarto – nell’area del mercato saranno realizzati nuovi servizi igienici fini ad ora assenti. Saranno utilizzabili dai turisti, a pagamento, ma anche dagli operatori del mercato e dai loro clienti in questo caso con una chiavetta. Una realizzazione che servirà il mercato ma anche il parcheggio negli altri giorni e che conferma come, da noi sempre sostenuto, i soldi della tassa di soggiorno debbano essere investiti per il miglioramento del nostro borgo”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

