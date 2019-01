Passo dei Mandrioli, Casucci (Lega) presenta un'interrogazione alla Giunta

"Andare dalla Romagna in Toscana e viceversa con camion e mezzi pesanti sta diventando un'odissea. Perché alla chiusura ed al sequestro del tratto della E45 a causa del viadotto Puleto a rischio crollo, si è sommata anche la chiusura per i tir, a causa delle forti nevicate, della provinciale 142 del passo dei Mandrioli nel tratto romagnolo. I disagi stanno diventando insormontabili per gli autotrasportatori.

Come consigliere sono già interventuto nel 2018 per denunciare la carenza di manutenzione della strada del Passo dei Mandrioli e chiedere di risolvere il contenzioso tra l’amministrazione comunale di Poppi e la provincia di Forlì-Cesena -sottolinea il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Adesso ho presentato una nuova interrogazione alla Giunta regionale in cui chiedo di sollecitare nuovamente la provincia di Forlì per sistemare la strada e renderla più sicura".

Il tratto interessato dalla chiusura per i tir, del Passo dei Madrioli, è quello romagnolo mentre il tratto toscano è aperto e transitabile con catene o gomme termiche.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana