Verona è sesta in graduatoria con 29 punti all’attivo, con dieci vittorie e otto sconfitte fino a questo momento. Siena è penultima con 11 punti e con sole due vittorie centrate fino ad ora. I veneti sono reduci da due vittorie di fila in campionato, in casa contro Castellana Grotte e a Veroli contro Sora (per il team di coach Grbic 18 punti di Boyer e 16 a testa per Manavinezhad e per Kaziyski). In precedenza avevano comunque disputato una buona gara a Civitanova Marche, venendo sconfitti solamente al tie break in casa della Lube. In settimana la Calzedonia è tuttavia stata sconfitta a Trento nella gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Superlega, venendo in questo modo eliminata dalla manifestazione.

Siena è reduce dalla sconfitta interna (0-3) contro i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Perugia. Dopo quella sconfitta la società ha deciso di far tornare il coach argentino Juan Manuel Cichello sulla panchina biancoblu, da cui mancava da metà dicembre a seguito della sconfitta interna contro Monza.

La gara di andata venne giocata giovedì 8 novembre, alle ore 20,30, e fu trasmessa in diretta televisiva nazionale da RaiSport. Siena passò per due volte in vantaggio, vincendo il primo set 31-29 ed il terzo 25-18, per poi subire la rimonta dei veneti che si imposero al tie break conquistando il successo ai vantaggi sul 16-18. Fu una vera e propria battaglia sportiva che durò la bellezza di due ore e sedici minuti. Alla Emma Villas nella circostanza non bastarono i 33 punti messi a segno dall’opposto cubano Fernando Hernandez (che totalizzò anche 5 ace), mentre furono 15 i punti di Ishikawa e 13 a testa quelli di Maruotti e di Spadavecchia (quest’ultimo fu autore anche di 4 muri punto). Verona replicò con 24 punti di Boyer, 14 di Manavinezhad, 13 di Solè e 9 di un Cristian Savani che terminò quella sfida con il 58% in attacco (e con due murate vincenti) e che nel frattempo ha cambiato squadra e ha indossato proprio la maglia di Siena. Nella circostanza Boyer fu giudicato mvp dell’incontro.

Gli ex della gara sono per l’appunto Savani, e anche Maruotti e Giovi.

Da quel match Verona non ha più Savani mentre nella Calzedonia è arrivato Kaziyski. Il roster senese si è invece arricchito di Savani e Van de Voorde mentre hanno lasciato il team biancoblu Fedrizzi e Johansen.

La Emma Villas ha una media di servizi vincenti migliore rispetto alla formazione veneta: 1,42 per set contro 1,26 della Calzedonia. La media di ricezioni perfette è simile: 22,7% per Siena, 22,9% per Verona. La produzione offensiva è del 49,1% per il team biancoblu, del 47% per i veneti. Che invece hanno finora raggiunto risultati molto migliori a muro: la Calzedonia fa registrare 2,58 muri di media per ogni set, Siena 1,76.

Arbitreranno la gara di domani in Veneto Bruno Frapiccini e Massimo Florian.

La gara sarà trasmessa in diretta su Legavolley Channel. A Verona, come praticamente in tutte le altre trasferte vissute in questa stagione dalla Emma Villas, sarà presente un gruppo di tifosi senesi che si recheranno in Veneto per sostenere la squadra.

Fonte: Ufficio Stampa Emma Villas Volley

