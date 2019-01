Nascondono l'eroina in bocca e in tasca: arrestati a Empoli

Questa mattina gli agenti del commissariato di Empoli e del reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno effettuato alcuni controlli nei parchi cittadini e nella zona della stazione ferroviaria di Empoli, concludendo con due arresti per stupefacenti.

Alle 9 in via Verdi, sono stati visti due giovani a piedi e che, alla vista degli agenti, hanno accelerato il passo. Con il controllo i due ventenni sono stati identificati in E.V., regolare sul territorio, e A.A. O., coetaneo conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura di sicurezza del divieto di dimora ad Empoli. Questo perché a novembre 2018 era stato arrestato sempre dagli agenti del commissariato empolese per reati inerenti gli stupefacenti.

Nelle tasche del primo c'era un busta di plastica con all’interno 6 involucri tondi in cellophane, la somma di 185 euro in banconote da piccolo taglio ed un telefonino, mentre il secondo indosso non aveva nulla, se non un telefonino.

Il secondo non parlava e con insistenza gli agenti sono riusciti a fargli sputare un involucro che aveva in bocca, simile a quello trovato nelle tasche del compare.

La polizia scientifica ha accertato che gli involucri contenevano eroina per circa 14 grammi.

I due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro. Droga e cellulari sono stati sequestrati.

Su disposizione del pm del Tribunale di Firenze di turno, i due arrestati saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata di lunedì.

