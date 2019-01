Studenti castellani in Francia per scambio culturale-informatico

Anche quest’anno, sebbene con modalità differenti, la sezione 'Tecnico Economico' dell’ISIS “F.Enriques”, di Castelfiorentino effettua uno scambio con il Liceo Montdory di Thiers (Francia).

Si tratta di uno scambio culturale informatico tra la classe 3 B del Tecnico Economico dell’ “Enriques “ con gli studenti Francesi della classe “première” delle sezioni economica, scientifica e letteraria del Liceo Montdory; gli allievi Francesi, che hanno come lingua straniera l’Italiano, hanno un’età che corrisponde a quella degli alunni Italiani della classe terza.

A guidare i ragazzi Italiani e Francesi sono le rispettive docenti Donata Spadaro e Mélanie Briaux.

Il progetto prevede una serie di sedici incontri a distanza, resi possibili dall’utilizzo in classe delle lavagne elettroniche e di webcam ad alta definizione.

Durante tali incontri vengono affrontati vari argomenti di civiltà e di economia.

I primi argomenti affrontati sono stati: le presentazioni, le vacanze e, quindi, l’ “Economia Turistica” delle rispettive regioni (Toscana e Auvergne-Rhone-Alpes).

Il progetto ha come scopo principale, sia per gli allievi Italiani che Francesi, non solo di conoscere realtà diverse, legate alla quotidianità, ma soprattutto, la possibilità di perfezionare e rafforzare le competenze linguistiche già acquisite, infatti gli studenti si esprimono ognuno nella lingua dell’altro.

Nei successivi appuntamenti saranno affrontate tematiche maggiormente legate al settore economico, anche in virtù del fatto che Francia e Svizzera (paese parzialmente francofono) sono diventate i maggiori mercati di esportazione della provincia di Firenze, grazie, soprattutto, ai settori tessile, moda, pelletteria.

Le docenti monitoreranno il percorso di questo progetto per poi, valutati i risultati, riproporlo nei prossimi anni

