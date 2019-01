Alla biblioteca San Giorgio riprendono gli incontri con la 'Scuola a... limentare'

Cereali istruzioni per l'uso, seconda parte: proprietà nutrizionali e utilizzi dei cereali minori e degli pseudocereali è il tema dell'incontro che si terrà mercoledì 30 gennaio, alle 17, nella sala Bigongiari della biblioteca San Giorgio. Ripartono, così, gli incontri con la “Scuola a... limentare” della nutrizionista Stefania Capecchi.

Sono sei gli appuntamenti in programma prima della pausa estiva: una piccola guida alle proprietà degli alimenti presenti sulla nostra tavola e ai segreti della buona alimentazione.

La partecipazione è gratuita. Si può assistere anche a un solo incontro. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca per compilare e firmare un apposito modulo cartaceo.

Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 30 richieste.

Stefania Capecchi svolge la professione di biologo nutrizionista. Laureata in Farmacia e in Scienza della nutrizione umana, è specializzata in alimentazione nelle patologie metaboliche e nell’alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali. È la referente nutrizionale per l’Associazione culturale C.A.M.P.O Pistoia per conto della quale tiene conferenze sull’alimentazione biologica e naturale. È consigliere della sezione provinciale di Pistoia della Lega italiana lotta tumori.

Di seguito il calendario degli incontri, sempre in programma alle 17, in sala Bigongiari

Mercoledì 30 gennaio

CEREALI ISTRUZIONI PER L‘USO SECONDA PARTE

Proprietà nutrizionali ed utilizzi dei cereali minori e degli pseudocereali

Mercoledì 27 febbraio

TUBERI E CASTAGNE: OLTRE AGLI AMIDI C’E’ DI PIU’!

Mercoledì 27 marzo

I LEGUMI: LA “CARNE DEI POVERI”...

Le proteine vegetali da riscoprire

Mercoledì 19 aprile

IL SALE... MEGLIO SE POCO!:

Utilizzo delle erbe aromatiche in cucina

Mercoledì 29 maggio

I CINQUE COLORI DELLA SALUTE: FRUTTA E VERDURA...

Quale scegliere per il benessere del nostro organismo

Mercoledì 26 giugno

ALIMENTIAMO BENE IL NOSTRO MICROBIOTA INTESTINALE!

Dalla salute del microbiota intestinale deriva tutto il nostro benessere psico-fisico

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

