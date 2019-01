Arte, cultura e molto altro nei tanti appuntamenti con Iter Mentis

L'associazione culturale Iter Mentis comunica le iniziative culturali e turistiche in programma per il mese di febbraio (alcune iniziative in collaborazione con il Comune di Fucecchio, assessorato alla Cultura*).

CORSI DI LINGUE E CULTURE STRANIERE

Nuovi corsi di lingue e culture straniere a Fucecchio a partire da FEBBRAIO Inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, giapponese, portoghese e cinese per più livelli, grazie al nostro staff con docenti madrelingua e/o con specializzazione ed esperienza di insegnamento. Le preiscrizioni sono in fase di conclusione . Ancora possibile l'inserimento in alcuni gruppi (gli interessati sono pregati di contattare tempestivamente la segreteria). Per il 4/02 in programma il consueto "OPEN DAY": serata gratuita informativa per tutti gli interessati.

CAPOLAVORI DEGLI UFFIZI

DOMENICA 24/2 ORE 15,30. Visita guidata alle maggiori opere d'arte esposte alla Galleria degli Uffizi. Un percorso che permetterà di scoprire i 'capolavori' che hanno segnato le varie epoche e correnti stilistiche e che trovano tuttora dimora in uno dei musei più noti al mondo. Per l'occasione sarà possibile ammirare la nuova sistemazione delle sale di Leonardo e Michelangelo e quelle del Seicento (Caravaggio).Ultimi posti disponibili!

STORIA DELL'ARTE: Da Lisippo a Picasso. L'arte dalle origini ad oggi*

Ritorna a grande richiesta il corso di avvicinamento alla Storia dell'Arte (Da Lisippo..a Picasso) in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Fucecchio, per imparare a conoscere l'arte italiana dalle origini ad oggi e visionare da vicino alcune opere del Museo Civico di Fucecchio. Ultimi posti disponibili!inizio corso: lunedi 4/2.

PRESENTAZIONE GITE E VIAGGI





VENERDI 8 FEBBRAIO, ORE 21,15. Palazzo Della Volta, Fucecchio. Presentazione delle prossime iniziative turistiche in programma, in collaborazione con Barbarossa Viaggi . Grazie alla presenza di alcuni esperti presenteremo nel dettaglio nuove gite e viaggi che organizzeremo..tra cui: Matera, Scavi archeologici Paestum, Certosa San Lorenzo a Padula: 25-27 aprile; Tivoli con Villa D’Este e Villa Adriana, Fiuggi, Monasteri S. Benedetto e S. Scolastica, Anagni/la città dei Papi: 31 maggio-2 giugno; Lago Maggiore con le Isole Borromee e Lago di Como: 28 e 29 settembre. E soprattutto IL VIAGGIO ESTIVO 2019: "Mosca, San Pietroburgo e Anello d’Oro" (22-29 agosto) . Al termine after dinner per tutti i presenti .Partecipazione gratuita ma suggeriamo di comunicare la vostra presenza

IMPROVVISAZIONE IN OTTAVA RIMA

COME SI IMPROVVISA E SI CANTA IN OTTAVA RIMA SECONDO LA TRADIZIONE POPOLARE TOSCANA Tecnica e pratica della poesia estemporanea nell'arte del contrasto. Continua l’interessante e divertente corso, in cui è ancora possibile inserirsi, per imparare a improvvisare con il metodo dell’ottava rima, con l’esperta guida del maestro Marzio Matteoli. Il corso si svolge ogni martedì dalle 21 alle 23 al Palazzo Della Volta.

I COLORI DELL'ANIMA: TANGO ARGENTINO

Torna il corso di avvicinamento al Tango Argentino a Fucecchio: sarà possibile imparare a muovere i primi passi di una danza tanto emozionante quanto interessante quale il tango argentino. Tango, milonga e molte altre forme di danza verranno affrontate nell'arco di uno stimolante percorso alla riscoperta di musiche ricche di sentimento e coinvolgimento.Non mancheranno letture a tema. Serata di presentazione e prova gratuita in programma giovedi 7/2. Adesioni entro il 4/2

LE FINESTRE DEL MITO

Domenica 10 febbraio ore 17, Museo Civico Fucecchio. Realizzazione del saggio di conclusione del Corso di Lettura espressiva e Dizione condotto da Andrea Giuntini. Per l'occasione gli allievi partecipanti si esibiranno in alcune letture espressive e si terrà una visita alle collezioni del Museo a cura del direttore Andrea Vanni Desideri.

NUOVO CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA E DIZIONE

Nel corso del mese di febbraio sarà possibile preiscriversi al nuovo corso"Leggere bene...illumina", condotto da Andrea Giuntini.L’iniziativa si rivolge a professionisti, insegnanti, appassionati di lettura ad alta voce che desiderano migliorare la propria comunicazione verbale e toccare emotivamente chi ascolta, correggendo le inflessioni dialettali.

CORSI DI COMPUTER, SMARTPHONE E TABLET, PHOTOSHOP, ECDL

Al via a breve i seguenti nuovi corsi: computer per principianti e post-principianti (conoscenza del pc e principali software), apprendimento dell'utilizzo di smarthphone e tablet per post-principianti! Photoshop livello Intermedio (in partenza martedi 29/1 !). Corsi ed esami per patente ECDL. Agevolazioni e promozioni per i soci iter mentis! (collaborazione con il Centro Nkey).Per iscrizioni contattare tempestivamente la segreteria.

CORSI PER BAMBINI !

Nuovi corsi e laboratori per bambini ! in collaborazione con Ludoteca Birimbao, CiboPiu' e Nkey: lingua inglese, cucina (piccoli chef) , disegno naturalistico (imparare a disegnare piante e animali) - rilassamento/creatività e pittura (anche con materiale 'da riciclo'!) Il tutto con i nostri esperti insegnanti che daranno vita ad attività formative e coinvolgenti! Contattare la segreteria per tutte le informazioni!

NEXT STOP...! SOGGIORNI-STUDIO ALL'ESTERO

La proposta è aperta a tutti coloro che vogliono o necessitano di migliorare la conoscenza delle lingue inglese e francese: studenti delle scuole superiori e universitari, lavoratori, professionisti, imprenditori ma anche semplici appassionati. Grazie all’iscrizione al soggiorno-studio con Iter Mentis sarà possibile avere un orientamento sulla scelta del corso più appropriato nel Paese di preferenza, e tutte le informazioni più idonee per trascorrere il proprio tempo in maniera costruttiva e senza complicazioni. E' possibile concordare un appuntamento gratuito informativo contattando la segreteria.

TECNICHE DI MEMORIA

In attivazione prossimamente il nuovo corso sulle tecniche di memoria a cura di Francesco Fisoni. Per info generali, iscrizioni e dettagli rivolgersi alla segreteria.

DANZE OTTOCENTESCHE

Dopo il successo della I edizione e dei 'gran balli' svolti negli ultimi mesi, torna il corso di Danze Ottocentesche, in collaborazione con la Compagnia Della Bizzarria D'Amore... semplici coreografie, musica coinvolgente e possibilità di rivivere, come nei film, emozioni straordinarie in palazzi storici. Sarà possibile imparare balli spettacolari quali valzer, marce, quadriglie e contraddanze. Serata di presentazione e prova gratuita: martedi 5 febbraio. Aperte le prenotazioni!

SANTA CROCE A FIRENZE

DOMENICA 24/2 ore 14,15.Visita guidata con il prof. Siro Innocenti alla grande chiesa fiorentina, uno dei capolavori dell'architettura gotica d'Italia, nonché Tempio dell'Itale glorie per le numerose sepolture di sommi artisti, letterati e scienziati come Michelangelo, Machiavelli, Galilei e molti, molti altri. Prenotazioni entro il 7/2

MACRAME'..DI FIORI

Nuovo corso di macramè in collaborazione con Gabriella Salerno. Con il nuovo corso realizzeremo portavasi in Macramè e oggetti a tema floreale. I fiori in Macramè potranno essere utilizzati come decorazione, bomboniere o per realizzare bracciali e collane. Il corso è aperto sia a principianti assoluti che post-principianti.

EDUCAZIONE E CULTURA FINANZIARIA

Lunedi 18 febbraio si terrà un incontro di approfondimento rivolto a tutti i partecipanti dei corsi di Educazione e Cultura Finanziaria. Gli interessati saranno a breve aggiornati nel dettaglio a riguardo.

TRA ARTE E MOTORI: GALILEO CHINI E LA FONDAZIONE PIAGGIO A PONTEDERA

DOMENICA 10 MARZO ORE 15,30 . Un pomeriggio a Pontedera, per conoscere la collezione delle 'Due ruote' nella celebre Fondazione Piaggio e ammirare l'interessantissima esposizione di Galeo Chini e altri importanti artisti del Novecento al PALP. Prenotazioni entro il 21/2

ALTRI CORSI: CUCINA/DEGUSTAZIONE, CULTURA FINANZIARIA, DISEGNO-PITTURA

Prossimamente saranno resi noti dettagli e date relativi anche ai corsi di 'Avvicinamento alla Degustazione'; 'Cucina' , 'Educazione e Cultura Finanziaria', 'Laboratori di disegno e pittura'.

