L’associazione 'Un ponte per Anne Frank' con gli studenti al Viaggio della Memoria

Per il quarto anno consecutivo Federica Pannocchia, Presidente dell’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank di Rosignano Solvay accompagnerà personalmente gli studenti del Marco Polo Cattaneo di Cecina e gli studenti dell’Istituto Parini di Cecina, insieme ai rispettivi docenti - il professor Sandro Betti e la professoressa Simona Cerri Spinelli -- al Viaggio della Memoria “Promemoria_Auschwitz”, a cura dell’Associazione Deina. Numerosi anche gli studenti dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia e privati che si aggregheranno all’Associazione, per poi unirsi ad oltre 700 studenti provenienti da tutta Italia.

Promemoria_Auschwitz prevede la visita di numerosi luoghi di Memoria a Cracovia come il quartiere ebraico, l’ex ghetto ebraico, la Fabbrica di Oskar Schindler e un’intera giornata dedicata ai campi di sterminio di Auschwitz – Birkenau. I partecipanti saranno inoltre incoraggiati a riflettere e a confrontarsi grazie a numerosi laboratori e attività didattiche a Cracovia.

“Ogni anno parto con numerosi studenti, che sono la nostra speranza” – dice Federica Pannocchia. “Li guardo, uno a uno, con la loro curiosità e il loro coraggio. Con il loro bisogno di capire la nostra Storia. Partono in un modo e tornano in un altro. E questo per me è fonte di speranza, perché è necessario vedere quello che è stato per imparare dagli errori del passato e per combattere oggi contro ogni forma di indifferenza e discriminazione.”

I partecipanti partiranno in gruppo dalla Toscana per arrivare a Trento, dove si uniranno ad altri partecipanti per prendere successivamente parte a Bolzano a un’assemblea plenaria di partenza. La meta successiva sarà la stazione del Brennero, dove saliranno su un treno privato che durante la notte attraverserà vari Paesi per poi raggiungere Cracovia. Il Viaggio della Memoria si terrà dal 31 gennaio al 6 febbraio 2019.

Un profondo ringraziamento al Comune di Cecina, ad Arci Solidarietà e all’Associazione Semi di Pace Onlus che grazie alla loro sensibilità e a un contributo economico hanno permesso a un numero crescente di studenti di poter partire.

Per maggiori informazioni o per partecipare alla prossima edizione del Viaggio della Memoria: www.unponteperannefrank.org

Fonte: ufficio stampa Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank

