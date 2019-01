Sarà formalizzata oggi, con la firma del decreto da parte del presidente Enrico Rossi, la nomina di Francesco Palumbo a nuovo direttore di Toscana Promozione Turistica. La chiusura dell'iter, come prevede la legge, avviene dopo il parere favorevole della Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale.

"Dopo la prematura scomparsa di Alberto Peruzzini – afferma Enrico Rossi – occorre ridare prima possibile una guida operativa, competente e pienamente efficace all'Agenzia. La scelta di Francesco Palumbo darà continuità al lavoro fatto da lui in Toscana sul turismo; e rappresenterà un'opportunità di miglioramento e arricchimento dopo le tante esperienze maturate nei settori del turismo e della cultura, sia nel privato che nel pubblico. Senza dubbio la significativa posizione ricoperta al Mibact in questi anni, l'ultima delle quali alla guida della Direzione Generale Turismo, hanno consentito a Palumbo di sviluppare una capacità di interlocuzione e relazione con soggetti istituzionali e operatori del settore nazionali e internazionale che permetterà di dare ampio respiro alle scelte politiche e strategiche della Regione Toscana in questo ambito".

La scelta di Palumbo avviene dopo la pubblicazione di un bando pubblico per la selezione della figura di direttore di Toscana Promozione Turistica, in seguito alla scomparsa, avvenuta lo scorso novembre, di Alberto Peruzzini. Palumbo dal 2015 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Direzione Generale Turismo del Mibact, ed è stato il principale estensore del Piano Strategico del Turismo Italia 2020. Precedentemente è stato direttore dell'agenzia di promozione della Regione Puglia ed ha lavorato nel settore privato.

"Vorrei anzitutto ringraziare - afferma l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - Albino Caporale, che in queste settimane ha svolto il ruolo il Commissario, e tutto il personale dell'Agenzia che, in una situazione abbastanza delicata, ha dimostrato ancora una volta grande professionalità e passione. Sono soddisfatto per la nomina e sono sicuro che Toscana Promozione Turistica non potrà altro che beneficiare della solida e robusta competenza organizzativa e amministrativa di Palumbo, oltre che della sua capacità nel delineare linee strategiche: tutte qualità indispensabili per governare un fenomeno articolato e complesso come il turismo. E' una scelta di spessore, che permetterà all'Agenzia di ritagliarsi uno spazio ancor più definito, a livello nazionale e non solo, ed in grado di dare subito continuità amministrativa all'attività, rispondendo alle sollecitazioni dei territori per promuovere al meglio la Toscana. Auguro buon lavoro a Francesco e a tutti noi per quanto ci attende".

