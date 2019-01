Confcommercio apre la nuova sede a Empoli: "Puntiamo sull'innovazione "

Empoli accoglie un nuovo ufficio di zona della Confcommercio provinciale di Firenze, che sarà punto di riferimento per gli undici comuni dell'Empolese Valdelsa. L'inaugurazione si è tenuta oggi, martedì 29 gennaio, nei nuovi spazi in via Vanghetti alla presenza del sindaco di Empoli Brenda Barnini, del presidente della Confcommercio provinciale Aldo Cursano, del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e delle principali autorità dell'Unione dei comuni dell'Empolese Valdelsa.

Come detto, la sede sarà un luogo cruciale anche per Vinci, Certaldo, Castelfiorentino, Montespertoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Gambassi Terme, Montaione, Cerreto Guidi e Fucecchio. In questa area il settore terziario rappresenta il 54,4% della rete imprenditoriale, quindi oltre la metà, e ben 9.335 imprese (3.195 solo a Empoli) fanno parte di turismo, servizi commercio e pubblici esercizi.

Franco Marinoni ha spiegato i motivi che hanno portato all'evento di oggi: "Con questa delegazione facciamo una mossa importante. Empoli ha una grande dimensione ma anche gli altri comuni hanno varie vocazioni nei diversi ambiti. Ci concentriamo per avere una base associativa significativa".

"Con i cambiamenti di stile e la crisi di commercio e politica è fondamentale il ruolo delle associazioni. I piccoli insieme possono diventare grandi. Ormai il commercio per le botteghe ha costi importanti e occorre aprirsi al nuovo per portare valori aggiunti. Il nostro ruolo diventa strategico e Empoli ci stimola molto per il valore della città e della zona. Vogliamo portare qui un nuovo modello di rete in un tessuto sociale importante. È una sfida e dobbiamo portare innovazione e modernità. Faremo progetti perché i clienti vanno portati in bottega in modo tale da far aumentare il fatturato dei vari esercizi" ha aggiunto Aldo Cursano, che ha affermato di credere molto anche nell'online.

Soddisfatti i sindaci dell'Unione dei comuni, presenti in via Vanghetti. La 'padrona di casa' Brenda Barnini ha affermato: "È bello che Confcommercio abbia scelto di investire qui. Credo che sia la miglior testimonianza di come il territorio sia protagonista della vita economica e commerciale. Qualcuno diceva che Empoli era finita e il suo centro non aveva chance, questa apertura è la migliore delle risposte".

Per quanto concerne gli orari sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, a disposizione di tutti gli operatori del commercio, servizi e turismo per informazioni sugli aspetti fiscali e legislativi di ogni categoria, per il disbrigo di pratiche, la consulenza legale ed i finanziamenti agevolati.

