Enrico Brignano al Mandela Forum con 'Innamorato Perso'

Lo spettacolo di Enrico Brignano “Innamorato perso” di mercoledì 30 gennaio (ore 21) al Mandela Forum di Firenze si svolgerà quasi in concomitanza con la partita Fiorentina-Roma, in programma alle 18,15 nel vicino Stadio Franchi.

Visto l’alto afflusso di pubblico, è stato predisposto un piano speciale di collegamenti da e per il Mandela Forum. Il primo consiglio è evitare di entrare con mezzi privati nella zona di Campo di Marte, dove sono situati sia lo stadio sia il Mandela Forum. Tutta l’area intorno alle strutture sarà transennata e interdetta al traffico.

ACCESSO - Mandela Forum aprirà le porte alle ore 19. Si potrà accedere, a piedi, solo dal varco situato in viale Manfredo Fanti, tra la piscina Costoli e la Misericordia di San Pietro Martire.

PARCHEGGI, TRENI E NAVETTE – Per chi viene in auto, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano (via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud) e utilizzare il treno da Firenze Rovezzano a Firenze Campo Marte, che dista poche centinaia di metri dal Mandela Forum. Dalle ore 18,01 alle 20,35 otto treni collegheranno la Stazione di Rovezzano con quella di Campo di Marte. Al termine dello spettacolo, sarà attivo un servizio gratuito di bus-navetta LINEA dal Mandela Forum a Rovezzano.

Orario treni da Rovezzano a Campo di Marte

Rovezzano ore 18.01 - Campo Marte ore 18.05

Rovezzano ore 18.25 - Campo Marte ore 18.29

Rovezzano ore 19.01 - Campo Marte ore 19.05

Rovezzano ore 19.25 - Campo Marte ore 19.29

Rovezzano ore 19.46 - Campo Marte ore 19.51

Rovezzano ore 19.51 - Campo Marte ore 19.55

Rovezzano ore 20.25 - Campo Marte ore 20.29

Rovezzano ore 20.35 - Campo Marte ore 20.39

L’altro parcheggio consigliato è quello multipiano in piazza Alberti, utilizzabile fino a esaurimento posti (tariffe: fino alle 20 euro 1,60 per ogni ora o frazione di ora; dalle 20 alle 8 della mattina seguente 1 euro per tutta la durata della sosta). Un bus-navetta Linea gratuito collegherà Piazza Alberti al Mandela Forum dalle ore 18.30 alle ore 21.15 e al termine dello show di Brignano: potrà usufruire delle navette chi è in possesso del biglietto.

DISABILI - Parcheggi per disabili sono disponibili - solo con permesso - in piazza Berlinguer, in prossimità del Mandela Forum, con accesso dal varco in viale Manfredo Fanti, tra la piscina Costoli e la Misericordia di San Pietro Martire.

CREDITS - I servizi di bus-navetta sono offerti dal Mandela Forum, per utilizzare il treno è necessario munirsi di biglietto. Si ringraziano per la collaborazione Trenitalia, Regione Toscana, Linea e Firenze Parcheggi.

INFO - Per informazioni e dettagli tel. 055667566 - www.bitconcerti.it.

BIGLIETTI - Ricordiamo che Enrico Brignano sarà sul palco del Mandela Forum anche lunedì 28 e martedì 29 gennaio. I biglietti (posti numerati da 24,50 a 70 euro) sono disponibili nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).

Fonte: Ufficio Stampa

