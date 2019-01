Filosofia e gusto al MMAB: torna 'Pensieri a tavola'

Giovedì 31 gennaio torna al MMAB di piazza Vittorio Veneto la rassegna cultural-culinaria “Pensieri a tavola”, dove l'amore per la filosofia si sposa con il buon cibo.

A condurre la serata, come consuetudine, il professor Lorenzo Poggi e Paolo Marcucci, che per questo incontro ci porteranno ad esplorare uno dei temi più difficili affrontati nella storia del pensiero: “Scienza e fede: la costola di Adamo”.

Come si possono conciliare le verità religiose con le verità scientifiche? Dove comincia l'una e dove si ferma l'altra? E quali sono gli interrogativi che, inevitabilmente, ne scaturiscono? Come può l'uomo raffrontarsi con un'entità “irriducibile” come quella divina senza venir meno ai dogmi della scienza?

Di tutto questo e di molto altro si parlerà durante la serata al MMAB (Montelupo Museo Archivio Biblioteca) che ospiterà nei suoi locali l'iniziativa giunta ormai alla decima edizione, realizzando un successo dietro l'altro.

Il pubblico, che numeroso e soddisfatto partecipa ormai da dieci anni alle “cene filosofiche”, si presenta sempre attento e partecipe, dimostrando il desiderio che in fondo resta inalterato nell'uomo di affrontare i grandi temi della vita.

Gli appuntamenti di “Pensieri a tavola” al MMAB, poi, proseguiranno secondo il calendario stabilito fino al 30 maggio.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0571-917552 oppure mandando una mail all'indirizzo biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it indicando un recapito telefonico e il numero di persone per cui si intende prenotare. L'orario di inizio è previsto per le 20.30 e il costo a persona è di 15 euro.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

