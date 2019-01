Marco Malvaldi presenta il suo libro a Poggibonsi

A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua, la scienza, la storia, il crimine e lo riporta in vita immaginando la sua multiforme intelligenza alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Lo fa ne “La misura dell’uomo” (Giunti) che lo scrittore presenterà domani, mercoledì 30 gennaio alle 18 presso l’Accabì a Poggibonsi. Si tratta di una iniziativa che rientra nel ciclo “Il giro d'Italia in 4 scrittori”, curata dall'associazione La Scintilla e realizzata con il patrocinio del Comune e il sostegno di Panurania Uraniagroup e con la collaborazione della biblioteca comunale Pieraccini. A conversare con l'autore saranno Dario Ceccherini e Marco Rustioni.

Alle 17,45, prima di salire al piano superiore per la presentazione, Marco Malvaldi sarà in biblioteca presso lo scaffale d'autore a lui dedicato.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi