Musica e teatro a 1 euro per gli U25 di Firenze

Dopo i musei civici gratuiti per i giovani dei paesi dell’Unione europea tra 18 e 25 anni, arrivano le nuove agevolazioni culturali annunciate qualche settimana fa dal sindaco Dario Nardella: spettacoli e concerti a un euro al Maggio musicale fiorentino e al Verdi con l’Orchestra della Toscana, sempre per i giovani tra 18 e 25 anni appartenenti all’Unione europea.

“I giovani – dichiara il sindaco Nardella – hanno voglia di cultura ed è fra i compiti dell’amministrazione fornire strumenti adeguati per aiutarli nel loro cammino di crescita e formazione. Lunedì 21 gennaio abbiamo sperimentato la prima giornata dei musei civici gratuiti e già 130 giovani hanno scelto di visitarli. Siamo contenti di come è partito il nostro progetto 'Più giovani al museo' e replicheremo per tutti i prossimi lunedì dell’anno”.

“Da febbraio – aggiunge - partirà il progetto del teatro e della musica a un euro e presto inizierà un’ulteriore agevolazione: sarà attivato un ‘invito alla lettura e all’informazione’, 50 euro annuali da spendere in libri o giornali o periodici, che sarà destinato ai giovani tra 18 e 25 anni residenti a Firenze”.

Per quanto riguarda i musei civici, si ricorda che l’accesso gratuito è previsto per i giovani dell’Unione europea di età compresa tra 18 e 25 anni a Palazzo Vecchio, museo Novecento, museo Bardini, Cappella Brancacci-Fondazione Salvatore Romano.

Per quanto riguarda gli spettacoli a un euro previsti dal Maggio musicale e dall’ORT al Teatro Verdi, si segnala che è preferibile fare i biglietti presso le rispettive biglietterie per non pagare la prevendita.

Info:

www.comune.fi.it;

www.maggiofiorentino.com;

www.orchestradellatoscana.it

Ecco gli spettacoli a prezzo agevolato:

Maggio Musicale Fiorentino

Venerdì 1 febbraio ore 20.00: M° Zarpellon (Ciclo Mozart) Teatro Goldoni

Venerdì 8 febbraio ore 15.30: Prova Antegenerale Cavalleria Rusticana/Un mari à la Porte

Venerdì 15 febbraio ore 20 : Prova d’insieme M° Chauhan

Venerdì 22 febbraio ore 20 : Madama Butterfly

Venerdì 1 marzo ore 20: Concerto M° Luisi Ciclo Mahler

Venerdì 8 marzo ore 20: Concerto M° Anna Rakitina

Venerdì 15 marzo ore 15.30: Prova Antegenerale La Clemenza di Tito

Venerdì 22 marzo ore 20: La Clemenza di Tito

Venerdì 5 aprile ore 20.00: La Leggenda dell’Olandese Volante

Orchestra della Toscana (tutti i concerti sono al Teatro Verdi con inizio alle ore 21)

giovedì 7 febbraio 2019 ore 21.00 | GIORDANO BELLINCAMPI direttore | PIETRO DE MARIA pianoforte

giovedì 14 febbraio 2019 ore 21.00 | EDUARDO STRAUSSER direttore | JAN LISIECKI pianoforte

martedì 26 febbraio 2019 ore 21.00 | FEDERICO MARIA SARDELLI direttore | ERICA PICCOTTI violoncello

martedì 5 marzo 2019 ore 21.00 | Concerto di Carnevale DANIELE RUSTIONI direttore | FRANCESCA DEGO violino

giovedì 28 marzo 2019 ore 21.00 | NIKLAS BENJAMIN HOFFMANN direttore | ALEXANDER MALOFEEV pianoforte

giovedì 4 aprile 2019 ore 21.00 | MAXIME PASCAL direttore | PEPPE SERVILLO voce recitante

mercoledì 17 aprile 2019 ore 21.00 | Concerto di Pasqua MARKUS STENZ direttore | MICHELE MARELLI corno di bassetto

mercoledì 8 maggio 2019 ore 21.00 | MARIO BRUNELLO direttore e violoncello

giovedì 16 maggio 2019 ore 21.00 | DANIELE RUSTIONI direttore | EDGAR MOREAU violoncello

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

