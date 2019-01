Una strada troppo dissestata, Cambiare in Comune chiede provvedimenti

Il gruppo di minoranza 'Cambiare in Comune' chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale del Comune di Palaia chiarimenti su come intenda risolvere il problema della strada che conduce al cimitero di Montefoscoli. Con la legge finanziaria per l’anno 2019 – dice il capogruppo di opposizione Giusti - la Regione Toscana ha stanziato 2 milioni di euro per la viabilità pubblica dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti. Inoltre le richieste per interventi sulla viabilità pubblica comunale dovranno essere avanzate alla Regione Toscana dai Comuni proprietari entro il 28 febbraio 2019 e il Comune di Palaia fa parte dei 16 Comuni della Provincia di Pisa beneficiari di tale proposta di finanziamento.

Considerato che il Comune di Palaia presenta, all’interno del suo vasto territorio, alcuni tratti di viabilità in condizioni di forte criticità e dissesto, nonché di pericolo, ci risulta – insiste Giusti - che al momento una delle situazioni più urgenti, con ripercussioni sulla sicurezza stradale di chi quotidianamente la percorre, è rappresentata da Via del Cimitero (o della Segheria) che da Via Piana in Montefoscoli porta sulla via delle Colline per Legoli. Tale tratto porta anche al cimitero di Montefoscoli, un servizio pubblico quindi di fondamentale importanza per i cittadini. Inoltre la stessa strada, rappresentando una delle tre arterie per giungere all’abitato di Montefoscoli, è ogni giorno transitata anche da mezzi pesanti quali gli autobus di linea, nonostante versi in condizioni di grave dissesto, e rappresenta un pericolo anche per l’esigua larghezza della sede stradale.

Il sottoscritto - conclude il capogruppo di minoranza - chiede al Sindaco e alla Giunta se l’Amministrazione Comunale abbia innanzitutto valutato l’opportunità di accesso a tale contributo regionale e, se si, di valutare l’attribuzione di priorità all’intervento di manutenzione straordinaria del tratto in questione, dal momento che la Regione Toscana finanzierà una sola richiesta di contributo per ciascun Comune.

Fonte: Gruppo consiliare “Cambiare in Comune”

