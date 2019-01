Tnt Empoli a Pontedera, terzo posto di squadra

Venti medaglie d'oro e terzo posto in classifica del T.N.T. Empoli al 37° trofeo nazionale 'Città di Pontedera'. La società biancazzurra, presieduta dal dt Giovanni Pistelli, ha accumulato 267 punti grazie pure ai dieci 'argenti' e ai nove 'bronzi' conquistati dai suoi portacolori al tradizionale meeting nella piscina comunale in vasca corta del capoluogo della Valdera. Nella sessione maschile, hanno colto due vittorie a testa Alessandro Zannelli (classe 1996) sui 100 rana e 200 stile; Andrea Zannelli ('99) nei 50 dorso e 200 misti; Alessio Gianni ('02) sui 50 stile e 200 rana; Ernesto Saccardi ('02) nei 50 farfalla e 200 stile e Niccolò Dini ('02) sui 200 farfalla e 200 rana. Un singolo successo è stato firmato da Daniele Toni nei 200 farfalla ('00) e Alessio Daini ('02) sui 100 stile. In quella femminile, si sono imposte Giulia Prislei ('00) sui 50 dorso, 50 e 100 farfalla; Matilde Cenci ('01) nei 200 stile; Ester Iula ('04) sui 200 misti; Alice Lupi ('04) nei 50 dorso; Cassandra Bove ('02) sui 100 dorso e Lara Moretti ('06) nei 200 rana.

Hanno poi acquisito la piazza d'onore Alessio Daini nei 200 stile; Kevin Cortini ('03) sui 200 stile; Matteo Prislei ('04) nei 100 dorso; John Paulo Parilla ('05) sui 200 rana e Stefano Borzellino ('05) nei 100 stile; mentre, fra le nuotatrici, l'hanno meritata Sofia Spinelli ('03) nei 100 dorso; Viola Masotti ('04) sui 200 rana; Ester Iula nei 200 dorso e Alice Lupi sui 50 e 100 farfalla.

Sul gradino inferiore del podio, invece, sono saliti Ernesto Saccardi nei 50 dorso; Stefano Borzellino nei 200 farfalla; Giacomo Bartalucci ('04) nei 200 rana e Mario Moriello ('05) sui 50 e 100 stile; imitati da Rebecca Tiaré Bellucci ('04) sui 100 dorso e 200 farfalla; Noemi Fiaschi ('04) nei 200 rana e Anita Savino ('06) sui 100 dorso.

37° trofeo nazionale di Città di Pontedera

con 267 punti 20 ori 10 argento 9 bronzo

200 Farfalla UNICA (Rag2005,Rag) Maschi

1) DINI Niccolo' 2005

200 Farfalla UNICA maschi

1) TONI Daniele 2000

3) BORZELLINO Stefano 2005

200 Farfalla UNICA (Jun,Cad+Sen) Femmine

3) BELLUCCI Rebecca Tiare' 2004

50 Stile Libero UNICA (Rag2005,Rag) Maschi

3) Moriello Mario 2005

50 Stile Libero UNICA Maschi

1) GIANNI Alessio 2002

100 Dorso UNICA (Rag2005,Rag) Maschi

2) 2) PRISLEI Matteo 2004

100 Dorso UNICA Femmine

2) SPINELLI Sofia 2003

3) BELLUCCI Rebecca Tiare' 2004

1) BOVE Cassandra 2002

100 Dorso Ragazzi (RG2) Femmine

3) SAVINO Anita 2006

200 Rana Ragazzi (RG2) Femmine

1) MORETTI Lara 2006

200 rana Unica Ragazzi 2005 maschi

1) DINI Niccolo' 2005

2) PARILLA John Paulo Castillo 2005

3) BARTALUCCI Giacomo 2004

200 Rana UNICA Femmine

2) MASOTTI Viola 2004

3) FIASCHI Noemi 2004

200 Rana UNICA (Jun,Cad+Sen) Maschi

1) GIANNI Alessio 2002

100 Stile Libero UNICA (Rag2005,Rag) Maschi

2) BORZELLINO Stefano 2005

3) MORIELLO Mario 2005

200 Stile Libero UNICA (Rag2005,Rag) Maschi

2) CORTINI Kevin 2003

100 Stile Libero UNICA Maschi

1) DAINI Alessio 2002

200 Stile Libero UNICA (Jun,Cad+Sen) Femmine

1) CENCI Matilde 2001

200 Stile Libero UNICA (Jun,Cad+Sen) Maschi

1) SACCARDI Ernesto 2002

2) DAINI Alessio 2002

1) ZANNELLI Alessandro 1996

200 Misti UNICA (Jun,Cad+Sen) Femmine

1) IULA Ester 2004

200 Misti UNICA (Jun,Cad+Sen) Maschi

1) ZANNELLI Andrea 1999

200 Dorso UNICA (Jun,Cad+Sen) Femmine

2) IULA Ester 2004

100 Farfalla UNICA Femmine

2) LUPI Alice 2004

1) PRISLEI Giulia 2000

100 Rana UNICA (Jun,Cad+Sen) Maschi

1) ZANNELLI Alessandro 1996

50 Dorso UNICA (Jun,Cad+Sen) Femmine

1) LUPI Alice 2004

1) PRISLEI Giulia 2000

50 Dorso UNICA (Jun,Cad+Sen) Maschi

3) SACCARDI Ernesto 2002

1) ZANNELLI Andrea 1999

50 Farfalla UNICA Femmine

2) LUPI Alice 2004

1) PRISLEI Giulia 2000

50 Farfalla UNICA (Jun,Cad+Sen) Maschi

1) SACCARDI Ernesto 2002

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Nuoto