Via Guerrazzi, avanti con la riqualificazione dopo l'incontro in Comune

L’arredo urbano in via Guerrazzi a Pontedera sarà mantenuto fino al prossimo 31 maggio mentre il progetto di restyling sarà consegnato agli uffici tecnici del Comune. Questo quanto emerso dall’incontro che Confesercenti Pontedera ha avuto lunedì con il vicesindaco e assessore al commercio Angela Pirri e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Franconi proprio per fare il punto sulla riqualificazione della strada. Confesercenti presente con il coordinatore Claudio Del Sarto e con le imprenditrici, e componenti del direttivo Pontedera, Mirella Gorini e Lucia Santini. “Insieme agli operatori di via Guerrazzi – spiega Del Sarto – abbiamo voluto incontrare l’amministrazione comunale per fare il punto sul progetto di restyling. Un progetto dell’architetto Dell’Unto che abbiamo presentato nei mesi scorsi. Siamo consapevoli di trovarci alla fine della legislatura e quindi diventa difficile prendere impegni. Il progetto sarà comunque consegnato agli uffici tecnici del Comune e rientrerà negli interventi 2020; spetterà alla nuova amministrazione trovare le forme per portare a compimento questa opera che noi abbiamo messo a disposizione. Intanto – conclude Del Sarto – fino al prossimo 31 maggio nella strada al posto di sei stalli blu sono stati mantenuti gli arredi urbani, che contribuiscono sicuramente a dare una immagine migliore, oltre che al carico e scarico merci davanti all’attività di pasta fresca”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa

