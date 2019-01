Memoriale degli italiani, il crowdfunding per il restauro

Alla vigilia della Giornata della Memoria 2019 Unicoop Firenze e ANED Firenze (Associazione nazionale ex-deportati) presentano una campagna di crowdfunding per il restauro del Memoriale di Auschwitz.

Il memoriale è un’opera d’arte a forma di spirale, che attraverso la pittura e la musica ricorda la deportazione nei campi di sterminio nazisti. Voluta dall’Aned, porta la firma fra gli altri dello scrittore Primo Levi e del compositore Luigi Nono. Dal 1980 è stata ospitata nel Blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz, ma nel 2014 le autorità polacche ne hanno formalizzato lo sfratto, con la motivazione che l’opera non era in linea con le finalità pedagogiche e illustrative del campo.

ll Comune di Firenze, con il sostegno di Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, si è candidato a ospitare e a restaurare il Memoriale. Il luogo prescelto è il Centro EX3 di piazza Bartali, che dovrebbe aprire le porte al pubblico la prossima primavera. Per l’opera, già in fase di restauro da parte dell’Opificio delle Pietre Dure, si è però presentata la necessità di raccogliere un ulteriore contributo per finalizzare l’intervento. Da qui la disponibilità di Unicoop Firenze per promuovere una campagna di crowdfunding e sostenere ANED Firenze per raggiungere la cifra necessaria di 40mila euro.

Fiorentini e non potranno contribuire al crowdfunding Conserva la memoria dal 27 gennaio al 27 marzo, attraverso i diversi canali che la cooperativa mette a disposizione. La raccolta sarà attiva online su Eppela al linkwww.eppela.com/conservalamemoria. Sarà inoltre possibile donare alle casse di tutti i punti vendita Coop.Fi almeno un euro o 100 punti della carta soci. Unicoop Firenze raddoppierà ogni contributo versato alle casse. Nei due mesi del crowdfunding verranno inoltre organizzati eventi e incontri per contribuire. Fra le iniziative sul territorio, realizzate in collaborazione con Comunità ebraica, Arci, Anpi e Cgil anche visite alla Sinagoga, cene e molti altri appuntamenti delle sezione soci Unicoop Firenze. Saranno infatti proprio i soci attivi a portare avanti la raccolta fondianche con presidi nei punti di vendita Coop.Fi previsti per il mese di marzo. Per informazioni e per partecipare alle attività è possibile contattare Unicoop Firenze all’indirizzo comunica@coopfirenze.it

“Vogliamo contribuire a “conservare la memoria”, attraverso il restauro e l’esposizione del Memoriale italiano di Auschwitz, ma anche attraverso la campagna di crowdfunding che presentiamo oggi. Obiettivo: far partecipare soci e cittadini alla rinascita di questa opera dal grande valore artistico e simbolico. Del resto, la realizzazione del memoriale quasi quarant’anni fa è stata possibile grazie ad una sottoscrizione popolare. Oggi la modalità che abbiamo scelto per contribuire al restauro è ugualmente partecipativa ” fanno sapere da Unicoop Firenze.

“Obiettivo della nostra associazione e anche del restauro del Memoriale di Auschwitz è ricordare cosa sono state le deportazioni, nel momento in cui stanno venendo meno, per motivi anagrafici, coloro che hanno vissuto direttamente la tragica esperienza dei campi. Oggi più che mai è importante creare luoghi di studio e di documentazione, come quello in cui verrà posizionato il Memoriale, che rendano conto da una parte della violenza e disumanità dei campi, dall’altro anche della solidarietà che si sviluppava fra i deportati, chiamati ad aiutarsi ed accogliersi. Oggi che ci ritroviamo a voler chiudere le frontiere e trovare a tutti i costi un nemico da combattere, ribadire il messaggio del Memoriale è ancora più necessario” afferma Alessio Ducci, responsabile ANED Firenze.

https://www.youtube.com/watch?v=wSRD3Zb7GSE

Fonte: ANED Firenze

