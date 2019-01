Edicola Cisanello, bando per la concessione nell'ospedale

Estar (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) ha pubblicato un bando per l'affidamento in concessione dell'attività di edicola nel presidio di Cisanello dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Edicola Cisanello, come partecipare

Possono partecipare tutti gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti evidenziati nel bando di partecipazione, scaricabile dai seguenti siti web: http://www.estar.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, https://start.toscana.it/ e sul sito dell’Azienda ospedaliera-universitaria pisana.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 20 febbraio, alle ore 13. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Simonetta Ballati: simonetta.ballati@estar.toscana.it, tel. 0584 60 59 497.

Fonte: Aoup

Tutte le notizie di Pisa