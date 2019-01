Enrico Rossi all'Holocaust Memorial di San Francisco: "Coltivare la memoria"

L'omaggio allo Holocaust Memorial: è stato questo il primo impegno a San Francisco del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che da ieri si trova in California su invito dell'Università di Berkeley.

Rossi si è recato al monumento che ricorda le vittime della Shoah accompagnato dal console generale d'Italia a San Francisco, Lorenzo Ortona, e da altri rappresentanti consolari di paesi Ue.

"Bisogna coltivare con ostinazione il dovere della memoria – ha detto il presidente –, combattendo l'insidia dell'indifferenza verso gli orrori del passato e i mali del presente. E' stato importante farlo davanti a questo monumento, in una terra che fu di pace e libertà per milioni di uomini e donne mentre in Europa infuriavano la tirannide nazifascista e la guerra".

Il Memoriale si trova all'esterno del California Palace of the Legion of Honor, a Lincoln park, proprio di fronte al Golden Gate.

È stato realizzato dall'artista George Segal, è in bronzo verniciato di bianco. Il modello originale in gesso è conservato presso il Jewish Museum di New York.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

