A seguito di sopralluoghi effettuati sul Cavalcavia di via Vicinale dei Vignoli, richiesto da Global Service Strade nell’ambito dell’attività di monitoraggio, sono emersi cedimenti laterali alla struttura di attacco del ponte, tali da rendere necessaria la chiusura totale a tutti i veicoli per ulteriori accertamenti ed eventuali interventi di messa in sicurezza da parte di Città Metropolitane, gestore della SGC FI-PI-LI.

La Polizia Municipale di Pisa ha, quindi, disposto la chiusura del cavalcavia al traffico veicolare, con il posizionamento di barriere di cemento inamovibili, corredate da apposita illuminazione e segnaletica. Il cavalcavia è stato chiuso con blocchi di cemento che impediscano il transito ai mezzi agricoli e pesanti che lo utilizzavano eludendo l'ordinanza di stop al traffico in vigore dal 2014.

Il Comune di Pisa da tempo ha avviato il percorso di sorveglianza sui ponti, attraverso l'Ufficio infrastrutture, arredo urbano, edilizia pubblica su mandato dell'Assessorato ai lavori pubblici, e prevede un monitoraggio periodico utile per la programmazione degli interventi atti alla conservazione e all'adeguamento del patrimonio.

L'indagine conoscitiva viene periodicamente aggiornata, seguendo un metodo fondamentale per la programmazione degli interventi futuri sia in termini di priorità sia in termini di spesa complessiva: il piano delle opere del triennio 2019-21 prevede il finanziamento della spesa complessiva in sequenza di 500 mila euro.

Cavalcavia zona Putignano-Sant'Ermete su Fi-Pi-Li: "Metrocittà Firenze non ha competenze sul rilevato"

Il Comune di Pisa ha disposto l'immediata chiusura di un cavalcavia che si trova sopra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno nella zona di Putignano e Sant'Ermete in seguito ad alcuni "cedimenti strutturali" sulla parte laterale dell'infrastruttura.

Circa questa situazione la Città Metropolitana di Firenze specifica che ad oggi la competenza sui rilevati di strade comunali e vicinali non è in capo all'ente, tranne in casi specifici concordati con i Comuni (ma non in questo caso). La Regione Toscana ha convocato una riunione per definire una convenzione sul passaggio dei sovrappassi dalla Regione ai Comuni alla quale parteciperà anche la Città Metropolitana, che è sempre disponibile alla collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa