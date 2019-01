Musica alla Rsa Chiarugi di Empoli: "Messaggio bellissimo, sinergia vincente"

Nel nome della musica, un ciclo di incontri tra generazioni, per guardare al benessere della persona. Questa la filosofia che caratterizza la Residenza sanitaria assistita (Rsa) Chiarugi di Empoli e che a partire dal 9 febbraio allieterà gli ospiti, grazie a formazioni cameristiche che spazieranno nel più ampio repertorio classico.

“Quello che ci arriva dalla terra di Empoli è un messaggio molto bello, una sinergia vincente tra cura e cultura, capace di offrire un alto livello di assistenza attraverso una iniziativa musicale di eccezione: i concerti in Rsa”. Così il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, dando il “la” alla presentazione dell’iniziativa a palazzo del Pegaso e ringraziando il consigliere regionale del territorio, Enrico Sostegni, per la sensibilità e la tenuta di rapporti tra i diversi livelli istituzionali.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Sostegni, che ha parlato di “duplice valenza dell’iniziativa, che da un lato permette al “Busoni” di diffondere la cultura musicale, e dall’altro di mettere al centro della vita della comunità i pazienti della residenza”.

Una scelta, come sottolineato in conferenza stampa, che tiene conto della sensibilità dei residenti della Rsa e del programma di attività socio-culturali della struttura, ma anche del gusto generale, per favorire l’incontro e la partecipazione di un pubblico esterno. I musicisti coinvolti sono in gran parte giovanissimi allievi dai 14 ai 20 anni, provenienti da diversi Conservatori di Musica, e alcuni insegnanti del Centro di Attività Musicale di Empoli. La manifestazione, patrocinata e sostenuta dalla Regione Toscana e dal Comune di Empoli, prevede cinque concerti selezionati dalla direzione artistica del Centro Busoni, che si svolgeranno il sabato pomeriggio, dal 9 febbraio, presso la residenza sanitaria assistita Chiarugi, da sempre orientata alla cura degli ospiti, spaziando da interventi legati alla sanità e al sociale, ma anche alla cultura.

Ancora una volta, l’unione fa la forza, le eccellenze del territorio si uniscono assieme e il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli e l’Associazione Photos Onlus propone l’iniziativa “I Concerti alla Chiarugi”. Un nuovo traguardo, quindi, in un incontro tra le diverse età della vita, guidato dalla musica, per scoprire quanto ci sia da darsi reciprocamente e per contribuire alla crescita della comunità.

Una sfida accettata con entusiasmo da tutti i protagonisti, dalla direttrice della Fondazione Chiarugi, Mariella Bulleri, dal direttore del Centro Busoni maestro Marco Vincenzi, dall’assessore alla Cultura del comune di Empoli Eleonora Caponi, che si sono soffermati sull’importanza del confronto intergenerazionale, della musica come linguaggio inclusivo, di una sperimentazione che può essere da stimolo per altre realtà.

Il progetto prevede anche la realizzazione di registrazioni audio e di documentazione fotografica degli eventi ad uso della Rsa. Le testimonianze così acquisite potranno essere utili agli operatori della struttura per le attività socio culturali successive.

I concerti sono ad ingresso libero e si terranno presso la Rsa Chiarugi di Empoli (via Guido Monaco, 23), alle ore 16, sabato 9 febbraio con i violoncelli; sabato 23 febbraio con i flauti; sabato 9 marzo con violino e chitarra; sabato 23 marzo con violino e fisarmonica; sabato 6 aprile con pianoforte. Per una sorta di piccola stagione musicale, capace di abbracciare i repertori più diversi, dal barocco al romantico passando dal classico

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli