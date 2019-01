Prevenire la violenza sociale con lo Yoga: convegno al Campus CSB

Prevenire e combattere la violenza sociale con lo Yoga: di questo si parlerà nel convegno “Yoga tra innovazione e tradizione” organizzato dal Centro Studi Bhaktivedanta sabato 2 febbraio, dalle 16 alle 19.30 presso il Campus CSB di Ponsacco (PI), ingresso da via Manzoni 9/A.

L’evento, realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Ponsacco, mette intorno ad un tavolo esperti di diversa formazione che si confronteranno su un tema di grande attualità e rispetto al quale l’antica disciplina dello Yoga ha un metodo, strumenti e una visione di comprovata efficacia da millenni.

«Lo Yoga – spiega Marco Ferrini, fondatore e presidente del Centro Studi Bhaktivedanta, PH.D. Honoris Causa "Doctor in Philosophy" - opera contemporaneamente sul piano fisico e su quello etico. I suoi valori di base - quali non violenza, veridicità, onestà, amicizia, ecc. - sono principi universali educanti che costruiscono persone solide, ben radicate in sé stesse, costruttive, capaci di convivere in modo armonioso con gli altri e di edificare una società più giusta e solidale. La conoscenza e la pratica costante di questi valori prevengono la violenza morale e psicologica, perpetrata spesso ignoranza o per disagio personale. Con questo convegno desideriamo condividere con personalità delle istituzioni e della società una visione e raccogliere da loro contributi nel comune intento di combattere e prevenire ogni forma di discriminazione e intolleranza».

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare i progetti che il CSB porta avanti nel sociale attraverso il format Yoga con Amore® che solo nel 2018 ha coinvolto un migliaio di persone in tutta Italia.

Tra gli ospiti, Dario Matteoni, storico dell’Arte e direttore dell’Accademia di Belle Arti “Alma Artis Academy” di Pisa, Nicola de Bortoli, professore di Gastroenterologia e vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Nutraceutica dell'Università di Pisa, la cantautrice Irene Grandi.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Benvenuto e apertura dei lavori

Saluto da parte del Sindaco Francesca Brogi

Interventi

ØIL PROGETTO NEL SOCIALE: YOGA CON AMORE

Fabio Pitti, responsabile del Dipartimento di Yoga e Scienze Applicate e direttore dell’Organismo di Valutazione di en.i.c. (Ente italiano di certificazione) per la figura di insegnante Yoga a norma UNI 11661/16

ØPREVENZIONE E CONTRASTO DELLE FORME DI VIOLENZA DISCRIMINAZIONE E INTOLLERANZA - YOGA CON AMORE

Marco Ferrini, fondatore e presidente del Centro Studi Bhaktivedanta, membro della rivista scientifica della DSVV

ØIL MESSAGGIO DELL'AMORE UNIVERSALE NELL'ARTE

Dario Matteoni, storico dell’Arte e direttore dell’Accademia di Belle Arti “Alma Artis Academy” di Pisa

ØL’ETICA E LA NORMA

Patrizia Muscara, dirigente pubblico

ØALIMENTAZIONE NON VIOLENTA. UNA SCELTA DI VITA SOSTENUTA DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA

Nicola de Bortoli, professore di Gastroenterologia e vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Nutraceutica dell'Università di Pisa

ØLA SEMIOTICA DEI MANTRA

Simona Beccone, professore associato di Letteratura inglese dell'Università di Pisa

ØMUSICA PER UN MESSAGGIO D’AMORE

Irene Grandi, cantautrice

