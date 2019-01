Graditissimo ritorno di Roberto Bolle al Musart Festival di Firenze. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, Roberto Bolle sarà protagonista della serata di sabato 13 luglio 2019 (ore 21.15) con il suo “ROBERTO BOLLE and FRIENDS” - Gala di cui non è solo interprete, ma anche direttore artistico – sul palco allestito nella centrale piazza della Santissima Annunziata, a due passi dal Duomo di Firenze.

I biglietti saranno disponibili da venerdì 1 febbraio dalle ore 15 nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (Tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (Tel. 892.101).

Disponibile in prevendita anche una formula Gold Package comprendente: biglietto di primo settore – catering con buffet - carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali - visita guidata ai luoghi d’arte legati al progetto MusArt.

“ROBERTO BOLLE and FRIENDS” al Musart Festival è un appuntamento speciale pensato per una città che da sempre ama molto l’“Étoile dei due mondi”, reduce da un anno di clamorosi successi nei Teatri di tutto il mondo e in televisione dove ha aperto l’anno con lo show evento “Danza con me”, trionfo di critica e pubblico.

C’è ancora riserbo sul cast ed il programma che lo stesso Roberto Bolle sta preparando, ma come sempre l’Étoile della Scala di Milano – che è anche Principal Dancer dell’ABT di NY – non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico una serata di danza al suo massimo livello.

“ROBERTO BOLLE and FRIENDS” è una produzione Artedanza srl.

Biglietti (prezzo compreso diritto prevendita)

1° settore platea 132,25 euro

2° settore platea 103,50 euro

3° settore platea 74,75 euro

4° settore tribuna numerata 63,25 euro

5° settore gradinata laterale 46,00 euro

Gold Package - Biglietto di Primo Settore – catering con buffet - carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali - visita guidata ai luoghi d’arte legati al progetto MusArt.- 194,00 euro

Specifiche Gold Package:

- Biglietto di Primo settore

- Pass per accesso preferenziale

- Visita accompagnata da una guida ai luoghi d’arte più significativi di Piazza SS. Annunziata e attigui

- Area hospitality pre-show e servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino

- Carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali della città, utilizzabili entro il 31 agosto

Biglietti per i disabili

Le persone disabili possono acquistare un biglietto specifico al prezzo del biglietto più economico previsto per l'evento e che prevede la gratuità per l’ingresso dell’accompagnatore. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono al nr. 055.210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.

