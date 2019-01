Turismo, dalla Regione Toscana contributi per l’ambito Empolese Valdelsa e Montalbano

La “Toscana nel cuore” avanti tutta! L’ambito turistico territoriale denominato Empolese Valdelsa e Montalbano, che coincide territorialmente con gli 11 Comuni dell’Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, ha ottenuto un contributo di 85.000 euro dalla Regione Toscana. Il contributo arriva dal bando per l'attuazione di interventi di sostegno allo start up degli ambiti territoriali del sistema turistico regionale, a seguito della L.R. 86/2016, Testo unico sul turismo; a seguito del testo unico la legge regionale 24/2018 ha suddiviso la Toscana in 28 ambiti turistici omogenei: l’Empolese Valdelsa e Montalbano è uno di questi.

L’Unione dei Comuni ha partecipato al bando col progetto denominato “Toscana nel cuore”, in continuità col lavoro fatto negli ultimi anni, ed ha ottenuto un contributo di 85.000 euro; come l’Empolese Valdelsa anche altri 8 ambiti ammessi e classificati, ovvero Lunigiana, Valdarno Aretino, Chianti, Firenze e area Fiorentina, Amiata, Mugello, Maremma Toscana Sud, area pratese.

Il contributo dovrà essere investito per la produzione di materiali promozionali web e cartacei, attenendosi a linee guida regionali che vedono come “faro” della promozione turistica della Toscana nel mondo il portale Visittuscany.com e l’agenzia Toscana Promozione Turistica, in modo da dare massima unitarietà all’immagine visiva della Toscana.

“L’assegnazione del contributo conferma la buona strada intrapresa anni fa e rafforzata in questo mandato grazie all’impegno di tutti i sindaci dell’Unione – dice Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo con delega al turismo, cultura e pari opportunità per l’Unione dei Comuni – già con la Legge regionale che ha istituito gli ambiti turistici, abbiamo visto confermato l’Empolese Valdelsa e Montalbano come ambito omogeneo, riconoscendo così il lavoro fatto in questi anni. Si tratta ora di proseguire su questa strada, facendo sinergia anche sul fronte delle politiche culturali, tenendo presente che per i nostri territori la omogeneità con il marchio Toscana e la sinergia con Toscana Promozione Turistica sono le carte vincenti per essere riconoscibili ed appetibili sui mercati turistici internazionali”

Fonte: Ufficio Stampa per il sindaco Giacomo Cucini con delega a cultura, turismo e pari opportunità per l'Unione dei Comuni

