Bianchi (M5s): "Difensore civico sparisce dalle province. È caos"

La figura del difensore civico sparisce dalle province toscane: “Con la conclusione del servizio a Pistoia – spiega il consigliere del Movimento 5 stelle Gabriele Bianchi – non vi è più alcuna figura di questo genere in nessuna delle località decentrate della nostra regione. Tutto passerà dal difensore civico della Toscana”. Una situazione che secondo il Movimento implica gravi ripercussioni. “Sì, perché a rimetterci saranno gli ultimi, tutti quei cittadini cui mancherà il contatto diretto con un professionista che gioca un ruolo cardine nella tutela dei diritti di chi subisce un sopruso. Per questa ragione – prosegue Bianchi – ho deciso di richiedere un incontro al difensore civico regionale così da approfondire quanto sta accadendo”. Adesso l’allarme è per la burocrazia che rischia di far collassare il sistema: “Molti dei nostri consiglieri comunali toscani sono preoccupati. Con un solo difensore civico – conclude Bianchi - il servizio diventa insufficiente: si allungano i tempi e svanisce l’efficacia del ruolo”.

Fonte: M5S - Regione Toscana - Ufficio Stampa

