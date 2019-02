Digital Media, ceramista, supporto utenti: tanti corsi per giovani all'Asev

Ricca e differenziata come da tempo non si vedeva l’offerta formativa offerta da ASEV per questo inizio di 2019, a seguito del successo ottenuto nei bandi della Regione Toscana dello scorso anno, un’offerta che copre alcuni dei settori produttivi strategici del territorio con la formazione di tecnici specializzati, completamente gratuita perché finanziata da risorse del Fondo Sociale Europeo e regionali.

Si tratta di corsi di formazione rivolti a diplomati per l’acquisizione di competenze tecniche nell’ambito dei settori delle nuove tecnologie informatiche, della moda, della chimica e della ceramica, realizzati in partenariato con importanti aziende del territorio che hanno messo a disposizione le loro competenze e la conoscenza della specifica area produttiva per la definizione di un percorso formativo quanto più aderente ai fabbisogni formativi aziendali.

Nel settore delle nuove tecnologie informatiche è prevista la realizzazione di due corsi, il primo denominato “Digital Media Specialist” ha l’obiettivo di formare una figura professionale specializzata nella creazione di siti web e di applicazioni multimediali, il secondo, “Service Desk Agent”, finalizzato all’acquisizione di competenze per il supporto telefonico o on line agli utenti sugli aspetti tecnici dei prodotti identificando con rapidità la soluzione più idonea. I due corsi sono realizzati in partenariato con l’azienda Voip Voice di Montelupo Fiorentino.

Nel settore della moda, dove è presente come partner l’azienda Pellemoda di Empoli che da tempo collabora con ASEV mettendo fra l’altro a disposizione anche il laboratorio dove si svolgono le lezioni dei corsi, è previsto un corso per “Tecnico delle attività di ottimizzazione dei processi produttivi” per la formazione di una figura professionale in grado di programmare e ottimizzare i cicli di produzione utilizzando strumenti tecnologici, ed un corso per “Tecnico dell’esecuzione e riadattamento di capi di abbigliamento” finalizzato all’acquisizione di competenze per l’esecuzione di capi di abbigliamento e per riadattare capi finiti, svolgendo anche un controllo di qualità.

Anche nel settore della chimica sono previsti due corsi, il primo per “Tecnico delle attività di progettazione e sviluppo di impianti e macchine di produzione” per fornire competenze ad una figura professionale in grado di sviluppare, manutenere e migliorare dei prodotti aziendali operando sugli impianti e sulle macchine di produzione, il secondo per “ Tecnico di gestione di procedure aziendali in materia di assicurazione della qualità” per la formazione di una figura in grado di gestire le norme relative alla qualità dei processi aziendali. Per questi due corsi è presente come partner il laboratorio Ce.Ri.Col., il Centro di Ricerca di Colorobbia di Montelupo F.no.

Tutti i corsi hanno una durata di 600 ore, con 200 ore di stage, prevedono la partecipazione per ciascun corso di 10 allievi, eccetto i due corsi del settore moda dove sono previsti 12 allievi, che saranno ammessi dopo una apposita selezione e si svolgeranno nel periodo marzo/dicembre di quest’anno.

Infine, dopo diversi anni di assenza, riparte il corso per “Ceramista” presso la nuova Scuola di Ceramica di Montelupo F.no rivolto a 12 allievi con una durata di 900 ore di cui 300 di stage, in collaborazione con il Centro Ceramico Sperimentale, una novità importante che completa un’offerta formativa ricca come non mai.

Per informazioni sui corsi e sulle scadenze per le iscrizioni www.asev.it oppure tel. 0571 76650

Fonte: Asev

