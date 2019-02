No Case Passerini, Marcheschi (FdI) su emergenza rifiuti

“Dalla Commissione speciale emerge che siamo in una vera emergenza rifiuti. Mentre Comuni, Ato e dirigenti dei settori ambiente lamentano la necessità di realizzare tempestivamente gli impianti, Rossi nega l’autorizzazione proprio all’unico impianto previsto dal suo piano Regionale dei rifiuti. E’ assurdo -commenta il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- E’ chiaro a tutti che negare nuovi impianti, significa scegliere di continuare ad avvelenare la Toscana con l’ampliamento di nuove discariche. Rossi ci spieghi perché si ostina ad autorizzare solo inceneritori privati (come quello di Scarlino), addirittura mai compresi nel piano Regionale. Evidentemente gli interessa alimentare il business privato a scapito dell’interesse pubblico dei cittadini, costretti a pagare tariffe fra le più alte d’Italia a causa del costo “del non fare” gli impianti pubblici necessari a chiudere il ciclo. E chi pagherà poi i 20 milioni di euro di penale della Q.Thermo dopo la definitiva bocciatura della Regione al termovalorizzatore di Case Passerini?”.

Fonte: Ufficio Stampa

