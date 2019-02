L'Empolese Valdelsa commemora Paolo Salvi, stimato professionista

È morto a 78 anni compiuti lo scorso mese Paolo Salvi, revisore dei conti noto nell'Empolese Valdelsa per aver prestato servizio in numerosi Comuni e società partecipate.

È stato segretario comunale a Empoli, Prato, Fucecchio, Scandicci, Cerreto Guidi, Vinci, Montaione, Capraia e Limite, Certaldo, Montelupo Fiorentino, Campi Bisenzio e in molte altre località, tra cui anche Matera.

Ha lavorato all'Agenzia formativa dell'Empolese Valdelsa, è stato presidente del collegio sindacale del centro Bruno Ciani, delle farmacie comunali di Castelfiorentino e di Empoli, oltre che della fondazione Dopo di Noi.

Ha anche lavorato come consulente per sindaco e giunta a Montaione e Cerreto Guidi, e revisore dei conti dell'Ato Toscana Centro.

"Uno dei professionisti più apprezzati nel suo settore, - afferma il sindaco castellano Alessio Falorni in un ricordo personale - Paolo Salvi era una figura davvero stimabile, per come l’ho conosciuto. Non solo per le sue indiscusse competenze, ma anche per una fibra morale straordinaria, e una flemma tipica degli uomini eccezionalmente capaci, che me l’ha sempre reso particolarmente simpatico. Una di quelle figure a cui l’appellativo di “autorevole” si attaglia bene. Dobbiamo a lui una enormità di innovazioni nel campo dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione (fra queste Publiser e l’allora Circondario Empolese-Valdelsa)".

L'omologo di Gambassi Terme Paolo Campinoti lo ricorda invece così: "Da quando sono sindaco ho avuto la fortuna di confrontarmi con lui e sua figlia Laura, alla quale va il mio abbraccio, su molte questioni delicate inerenti il nostro ente apprezzandone la grande perizia e conoscenza tecnica ma soprattutto avendo a che fare con la sua grande carica umana costituita da una vastissima esperienza trasferita con aneddoti e racconti di storia locale e nazionale che arricchivano chiunque avesse a che fare con lui".

