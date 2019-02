Scacchi e libri nel sabato della 'Fucini'

Il sabato pomeriggio la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli è aperta. Proseguono con successo le tante iniziative organizzate per trascorrere alcune ore fra lettura, cultura e altri momenti di socializzazione, molto spesso organizzate dalle associazioni del territorio in collaborazione con i bibliotecari.

Per domani, sabato 2 febbraio 2019, è in programma la quarta lezione del corso di scacchi e una conversazione sul libro “Factfulness. Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo” di Hans Rosling a cura di Marco Pellegrini. L’ingresso è libero.

Il corso di scacchi si tiene alle 17 ed è dedicato a bambini e ragazzi under 16 in collaborazione con l’ASD Empoli Scacchi.

Un’opportunità per imparare un gioco universale, antichissimo, di origine leggendaria, che allena la memoria e la concentrazione, sviluppa la pazienza, la gentilezza e l’originalità.

Sempre alle 17 di sabato 2 febbraio 2019 verrà raccontato il libro “Factfulness. Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo” di Hans Rosling a cura di Marco Pellegrini.

Il mondo descritto dai media corrisponde davvero alla verità dei fatti? Perché prestiamo più attenzione alle notizie negative, quelle che ci danno l’impressione che tutto stia lentamente, ma inesorabilmente, andando a rotoli? Quali strumenti possiamo usare per interpretare i cambiamenti in atto nell'epoca in cui viviamo e di quali irragionevoli pregiudizi è vittima il nostro pensiero?

Attraverso un attento studio dei dati, Hans Rosling, medico e statistico svedese, ci porta a comprendere le dieci ragioni per cui non capiamo il mondo e per cui le cose vanno meglio di come pensiamo. Il libro, piacevole a leggersi e divertente per i molti rimandi alle esperienze avventurose dell'autore in giro per il mondo, ci farà capire come difenderci dagli stereotipi e dai luoghi comuni.

