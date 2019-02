Servizio civile, incontro a Vinci con Arci per far conoscere questa opportunità

Arci Servizio Civile Empoli organizza, in collaborazione con le associazioni socie, un evento previsto per la mattina di sabato 2 febbraio al Circolo Arci Petroio di Vinci in cui intende illustrare e far conoscere agli Enti Pubblici, alle Associazioni e ai cittadini il proprio ruolo di promotore e attuatore di molteplici attività per i giovani volontari. Tra i vari partecipanti interverrà Sara Bandecchi, presidente di Arci Servizio Civile Toscana, Eva Fedi, formatrice Arci Servizio Civile Nazionale e Carla Cocilova, responsabile Dipartimento Internazionali di Arci Toscana che offrirà uno spunto di riflessione e formazione sulla situazione del conflitto tra Israele e Palestina.

Fin dal 2001 Arci Servizio Civile è titolare diretto nel rapporto con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e ora è ente accreditato per l’impiego di volontari nel Servizio Civile Universale. In questa occasione Arci Servizio Civile Empoli desidera presentarsi e promuovere l’esperienza del servizio civile vista come importante occasione per i giovani che possono così conoscere meglio il proprio territorio e diventare parte attiva di progetti importanti. Inoltre, grazie all’approfondimento sulla questione Israele-Palestina rivolto principalmente ai ragazzi in servizio, sarà possibile riflettere sulle modalità in cui il Servizio Civile Universale diffonde e sostiene ideali di solidarietà e di inclusione, per la difesa pacifica della Patria.

L’incontro è rivolto a tutti coloro che siano interessati. È possibile consultare il programma sulla pagina Facebook “Arci Servizio Civile Empoli” .

Fonte: Arci Servizio Civile Empoli

