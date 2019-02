Terzo settore, al Mandela Forum la prima Conferenza regionale

Si terrà sabato 9 febbraio, per l'intera giornata, al Mandela Forum di Firenze, la prima Conferenza regionale del terzo settore: prima in Toscana, ma prima anche a livello nazionale. Promossa da Regione Toscana, in collaborazione con Cesvot e Forum Terzo settore Toscana, la Conferenza invita l'intero sistema del terzo settore toscano a riflettere, insieme alle istituzioni, sul futuro assetto delle politiche di welfare toscano.

L'invito a partecipare è rivolto a tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le cooperative sociali, gli enti iscritti all'anagrafe delle onlus e tutti gli altri soggetti del Terzo settore con sede in Toscana. Ad oggi sono già oltre 720 gli iscritti ai 30 tavoli di lavoro tematici (su 10 temi). Le iscrizioni ai tavoli sono chiuse (25 partecipanti per ciascun tavolo), è invece aperta e libera la partecipazione alle sessioni plenarie.

"Le migliaia di toscani che operano nel Terzo settore - dice l'assessore al diritto alla salute e al welfare Stefania Saccardi, che il 9 mattina aprirà i lavori della Conferenza - sono i protagonisti delle economie solidali, rispondono ai bisogni concreti delle persone, costruiscono cittadinanza, alimentano il senso civico dei cittadini e operano, in collaborazione con gli enti pubblici, per promuovere progresso, salute e un welfare adeguato, giusto e responsabile. La Conferenza ha l'obiettivo di far incontrare questo mondo ampio e variegato, diffuso in maniera capillare nella nostra regione, che avrà l'occasione di confrontarsi, esporre i propri punti di vista, fare un approfondimento sulla recente riforma".

Grande l'attesa e molto alto l'interesse per la giornata, molto coinvolto il Terzo settore. In vista della Conferenza, sono state realizzate tre pre-conferenze preparatorie (a Pisa, Firenze e Siena), che hanno permesso agli organizzatori di mettere a fuoco i temi in modo più puntuale e specifico.

Un filo rosso congiunge questi 10 temi oggetto dei lavori: identità, mission, bisogni e servizi degli enti del Terzo settore, anche alla luce della recente riforma e dei conseguenti decreti attuativi. Nei gruppi di lavoro tematici, i partecipanti potranno intervenire e condividere proposte e idee. Tutti i contributi saranno poi raccolti in 10 documenti di sintesi e presentati pubblicamente nel corso della stessa Conferenza, come primo risultato del lavoro svolto. Obiettivo della Regione è quello di raccogliere suggerimenti, istanze, riflessioni e idee utili alla programmazione regionale, garantendo così una reale opportunità di co-programmazione a tutti gli enti del non profit toscano.

Questi i 10 temi che verranno affrontati nei 30 tavoli (a ciascun tema sono dedicati 3 tavoli):

· Identità, forma giuridica, responsabilità e interesse generale

· Rapporti Terzo settore/enti pubblici: dai registri vigenti al registro unico

· Rapporti Terzo settore/enti pubblici: il ruolo complessivamente svolto dal Terzo settore nel welfare e nello sviluppo locale

· Rapporti Terzo settore/enti pubblici: co-programmazione, co-progettazione e convenzioni

· Ruolo e apporto del volontariato nel Terzo settore

· Ciclo di vita, rapporti intergenerazionali e giovani nel Terzo settore

· Formazione per il Terzo settore

· Misurazione dei risultati e trasparenza per il Terzo settore: dal bilancio d'esercizio al bilancio sociale e alle valutazioni d'impatto sociale

· Accesso al credito e strumenti finanziari per il Terzo settore

· Terzo settore e impresa sociale

La Conferenza, che si terrà sabato 9 febbraio, dalle 9.30 alle 18, al Mandela Forum di Firenze, piazza Enrico Berlinguer, sarà aperta dall'assessore al diritto alla salute e al welfareStefania Saccardi. Poi l'introduzione del presidente Enrico Rossi, e i saluti del sindaco di Firenze Dario Nardella, di Gianluca Mengozzi, portavoce del Forum Terzo settore Toscana, e di Luca Iozzelli, coordinatore Consulta toscana Fondazioni bancarie. Poi Federico Gelli, presidente di Cesvot, presenterà i temi della Conferenza. Dalle 10.30 alle 13.30 il lavoro dei tavoli sui 10 temi, e dopo il pranzo, dalle 15, la restituzione plenaria del lavoro dei gruppi. Alle 17.30 le conclusioni dell'assessore Stefania Saccardi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze