Apriti Biblioteca, gli eventi a Empoli a febbraio

Dalle ‘palle di neve’ di Luke, Sophie e tutti i loro amici al ‘Bibliocinema’ di ieri pomeriggio, venerdì 1 febbraio, alle tante altre iniziative che la biblioteca comunale Renato Fucini ha programmato per tutto il mese di febbraio, pensando ai suoi lettori più affezionati, i più piccoli, fino a quelli più grandi.

“Apriti Biblioteca!”, il contenitore che spalancherà le porte alla magia delle più belle fiabe, ai giochi da tavolo, ai gruppi di lettura, ai film di animazione, ai video gamers, al Carnevale ed ai tanti momenti di riflessione per gli adulti, è pronto per offrire pomeriggi e serate davvero speciali.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI E RAGAZZI – Oggi, sabato 2 febbraio alle 17 prosegue il corso di scacchi under 16. Quarto incontro per divertirsi insieme e imparare a giocare a scacchi. In collaborazione con l'ASD Empoli Scacchi. Prenotazione richiesta per l'intero corso (sei incontri).

Martedì 5 febbraio dalle 17 alle 18

L’Ora del racconto: Quanti scherzi Orsetto!, un’ora del racconto dedicata alle letture più divertenti, come quella dell’orsetto impertinente che si diverte a fare… BU! Per bambini da 3 a 7 anni. Non è richiesta la prenotazione.

Venerdì 8 febbraio alle 16.45

Bibliocinema: Baby Boss, uno dei film di animazione più divertenti degli ultimi anni! Il protagonista è Tim Templeton, un bambino di 7 anni che si ritrova in missione segreta con il suo fratellino, è richiesta la prenotazione.

Sabato 9 febbraio alle 17

CORSO DI SCACCHI UNDER 16

Quinto incontro del corso di scacchi per bambini e ragazzi fino a 16 anni. Prenotazione richiesta per l’intero corso (sei incontri).

Sabato 9 febbraio alle 16 e 17.30

La Chiave d’Oro: I Tre Desideri, un altro imperdibile appuntamento con La Chiave d’oro per conoscere una fiaba classica che arriva direttamente dal magico Nord. I bambini sono invitati a venire mascherati da contadino/a o da folletto e fatina per diventare i veri protagonisti delle avventure raccontate. Per bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazione richiesta.

Lunedì 11 febbraio alle 17.30

Letture ad alta voce per piccolissimi: Sogni d’Oro, le morbide letture per bambini e genitori, per sperimentare la magia del libro dalla storia al tatto. Per bambini da 18 a 36 mesi accompagnati da un adulto. Prenotazione richiesta.

Martedì 12 febbraio alle 17

L’ora del racconto: Storie con i Baffi, un pomeriggio nella Torre del Racconto dedicato ai nostri amici gatti. Leggeremo la storia di Bigio, gatto cantante con un miao rockettaro assai penetrante. Per bambini da 3 a 7 anni. Non è richiesta la prenotazione.

Venerdì 15 Febbraio alle 17

Creatività digitale: Magie Luminose

Hai mai pensato di usare il tuo smartphone per proiettare? Ebbene si può! Utilizzando il led della fotocamera o una semplice lente d’ingrandimento. Per bambini da 6 a 10 anni. Prenotazione richiesta.

Sabato 16 febbraio alle 17

Il Club dei piccoli lettori: Che cos’e’ l’Amor…Tante storie divertenti per raccontare ai bambini le sfaccettature dell’amore: cosa succede quando ci si innamora, e cosa si può fare per conquistare chi ci piace? Divertenti storie di animali per parlare di sentimenti. Al termine una magica storia si animerà sul grande schermo della Torre del Racconto. Per bambini da 3 a 7 anni. Prenotazione richiesta.

Sabato 16 febbraio alle 17

L’amore per la verità

Dalla prima scienziata della storia, alla prima programmatrice di computer; dalla maestra che insegnava con il gioco, a colei che ha inventato i cellulari. Quattro storie, quattro vite, quattro donne che hanno cambiato il mondo grazie alla loro grande passione per la verità. Primo appuntamento con Ipazia. Per tutti. Incontro a cura di Simone Terreni.

Sabato 16 febbraio alle 17

CORSO DI SCACCHI UNDER 16

Sesto e ultimo incontro del corso di scacchi per bambini e ragazzi fino a 16 anni. Per divertirsi insieme e imparare a giocare a scacchi. In collaborazione con l'ASD Empoli Scacchi. Prenotazione richiesta per l’intero corso (sei incontri).

Lunedì 18 febbraio alle 17

La scienza divertente: Ma dai Evolviti!

Cani, gatti, mucche, dinosauri, orchidee e orsi. Tutto in questo mondo esiste perché ci stiamo evolvendo da miliardi di anni, e stiamo continuando a farlo. Venite a capire come funziona l’evoluzione. Per bambini da 7 a 11 anni. Prenotazione richiesta.

Martedì 19 febbraio

L’ora del racconto: Dalla Chioma

Un albero alto e maestoso carico di frutti e un topo che da terra pregusta già il suo pranzetto. Non gli resta che agitare la pianta per conquistare il bottino ma l’impresa non sarà così semplice. Per bambini da 3 a 7 anni. L’incontro si svolge dalle 17 alle 18. Non è richiesta la prenotazione.

Venerdì 22 febbraio alle 17

Laboratorio Carnevale: E tu chi sei?

Un divertente laboratorio creativo per divertirsi tutti insieme a costruire impeccabili travestimenti. Carta, forbici e fantasia per realizzare colorate mascherine aiutati dai libri delle biblioteca, e dalla bibliotecaria della Sezione Ragazzi. Prenotazione richiesta.

Sabato 23 febbraio alle 16

Siamo fatti così... sensazioni nel corpo e nel cuore

Laboratorio sulla consapevolezza del proprio corpo e della propria fisicità, importanti per rafforzare la propria identità personale. Incontro organizzato in collaborazione con il Centro Comete Empoli. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione richiesta

Sabato 23 febbraio alle 16.30

Laboratorio Carnevale: E tu chi sei? (Replica)

Un divertente laboratorio creativo per divertirsi tutti insieme a costruire impeccabili travestimenti. Carta, forbici e fantasia per realizzare colorate mascherine aiutati dai libri delle biblioteca, e dalla bibliotecaria della Sezione Ragazzi. Prenotazione richiesta.

Sabato 23 febbraio alle 15.30

Yes, We Game! Videogiocare in biblioteca

Secondo incontro dedicato al mondo e alla cultura del gaming! I genitori potranno chiedere i consigli degli esperti per crescere videogiocatori consapevoli, mentre i piccoli potranno giocare insieme con le console PS4. In collaborazione con l’Associazione BEAT Gaming e Qlash. Non è richiesta la prenotazione.

Lunedì 25 alle 17

Gruppo dei Giovani lettori della Rete REA.net

Per i ragazzi che amano i libri tornano anche nel 2019 gli appuntamenti con il Gruppo dei Giovani Lettori. Un’occasione per stare insieme e condividere la passione per la lettura. Per ragazzi dai 14 ai 19 anni. Prenotazione richiesta.

Martedì 26 alle 17

Circolo di lettura +11 anni

Per dare voce a tutti i ragazzi che amano leggere, proseguono gli incontri mensili del Circolo di Lettura. Un imperdibile appuntamento dedicato ai lettori dagli 11 ai 13 anni. Prenotazione richiesta.

ECCO LE INIZIATIVE PER I PIU’ GRANDI

Sabato 2 febbraio alle 17

Riflessioni intorno al libro “Factfulness. Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo”di Hans Rosling

Quali strumenti possiamo usare per interpretare i cambiamenti in atto nel nostro tempo? L’inesorabile peggioramento descritto dai media corrisponde davvero alla verità dei fatti? Conversazione intorno al libro conMarco Pellegrini per difenderci dagli stereotipi e dai luoghi comuni.

Martedì 5 febbraio alle 17

Sferruzza, sferruzza! Creare con la lana in biblioteca

III incontro dedicato al lavoro a maglia. Vi aspettiamo per passare alcune ore insieme e divertirsi imparando a lavorare a maglia. La biblioteca saprà offrirvi molti spunti e idee per ispirare originali creazioni. Prenotazione richiesta.

Martedì 5 febbraio alle 21

Voglia di Legger-Si: workshop psicologici alla scoperta del proprio mondo interno

Primo incontro: C’ero una volta

Un viaggio attraverso il significato interiore dei racconti, attraverso la narrazione e drammatizzazione della propria fiaba preferita. L’incontro è condotto da Franca Pittalis (psicologa e psicoterapeuta) e Pierluigi Salvi (Psicologo e psicoterapeuta gestalt) in collaborazione con l’Associazione Logos Empoli

Martedì 5 febbraio alle 21

La Biblioteca ti Forma e In-Forma

Continua il corso di alfabetizzazione informatica, per imparare ad usare il computer e non solo. Prenotazione richiesta per l’intero corso.

Venerdì 8 febbraio alle 21

Presentazione del libro “Mammiferi italiani: istruzioni per l’uso”

Siamo veramente sicuri di comportarci come si deve quando si hanno incontri ravvicinati con i mammiferi selvatici? Un libro che ci spiega come preservare un rapporto positivo e rispettoso nei riguardi della fauna. A cura di Emiliano Mori e Leonardo Ancillotto, in collaborazione con l’Associazione CeTRAS.

Sabato 9 febbraio ore 17

Alien Warning!

Quando alcune specie animali non originarie del nostro territorio vengono introdotte volontariamente o accidentalmente, si espandono rapidamente creando impatti evidenti su altre specie ed ecosistemi. Ne parliamo con David Caponi (Ass.ne Vivascienza)

Sabato 9 febbraio alle 17 – 20

La Bancarella della Fucini

Torna l’appuntamento con il mercatino dei libri usati dove chiunque può scambiare e portare volumi che non utilizza più, realizzato in collaborazione con l’Associazione Lilliput Empoli.

Martedì 12 febbraio alle 17

Martedì 12 febbraio alle 21

La Biblioteca ti Forma e In-Forma

Continua il corso di alfabetizzazione informatica, per imparare ad usare il computer e non solo. Prenotazione richiesta per l’intero corso.

Martedì 12 febbraio alle 21

Empoli che scrive: “Un salto al buio”

Tutto può cambiare in una manciata di ore: i destini di un gruppo di persone sono inesorabilmente legati gli uni agli altri, tanto che un “forse” diventa la distanza tra un fatto e un miracolo. Presentazione del libro di Catia Faccenda

Venerdì 15 febbraio alle 18

Empoli che scrive: “Non voltarti”

Un terribile fermo immagine che diventa ossessione: una bambina in fuga e un uomo con il braccio teso, per afferrare. Il tempo si trasforma in un fragile cristallo, finché la fame di vita torna a reclamarlo. Presentazione del libro di Rosina Quaranta

Sabato 16 febbraio alle 17

Genitori in circolo. Come sopravvivere ai figli e figlie adolescenti!

L’adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti sia per i figli che per i genitori. L’incontro condotto dalla psicologa Lisa Falchi vuol essere l’occasione per confrontarsi e affrontare serenamente questo momento particolare della vita di una famiglia. Gli incontri saranno condotti dalla psicologa Lisa Falchi. Incontro su prenotazione.

Sabato 16 febbraio alle 17

Martedì 19 febbraio alle 17

Martedì 19 febbraio alle 21

Voglia di Legger-Si: workshop psicologici alla scoperta del proprio mondo interno

II INCONTRO: Sogno e son Desto

Il sogno come messaggio esistenziale e voce dei bisogni interiori.

L’incontro è condotto da Franca Pittalis (psicologa e psicoterapeuta) e Pierluigi Salvi (Psicologo e psicoterapeuta gestalt) in collaborazione con l’Associazione Logos Empoli

Sabato 23 febbraio alle 10

Circolo di Lettura della Fucini

Continuano gli appuntamenti del Circolo di lettura della Biblioteca “Renato Fucini”. Un'occasione di confronto e riflessione condivisa a partire dal libro del mese.

Sabato 23 febbraio alle 15.30

Sabato 23 febbraio dalle 17 alle 20

Martedì 25 febbraio alle 17

